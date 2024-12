Barcellona, Szczesny: “Zero spazio per me? Fossi l’allenatore avrei fatto lo stesso”

Szczesny e le sue zero presenze con il Barcellona. Il portiere polacco non è mai sceso in campo con i blaugrana in stagione, preferito il 25enne Inaki Pena.

Gennaro Dimonte 21 dicembre 2024 (modifica il 21 dicembre 2024 | 10:53)

La stagione di Wojciech Szczesny al Barcellona non è iniziata in maniera entusiasmante. Arrivato da svincolato a ottobre 2024 dopo aver più volte dichiarato di volersi ritirarsi dopo la lunga esperienza alla Juventus, il portiere polacco non è mai sceso in campo finora. Zero le presenze con i blaugrana tra campionato e coppe e fiducia incondizionata di Hansi Flick nei confronti del 25enne Inaki Pena. Proprio l'allenatore tedesco aveva recentemente dichiarato di non voler cambiare il titolare in porta. Ruolo di formazione quindi per l'estremo difensore 34enne a supporto del più giovane compagno di reparto, con la speranza che per 'Tek' si possano aprire le porte della titolarità. Il classe 1990 ha spiegato in un'intervista a Eleven Sports come sta vivendo questo momento che coincide con il brutto andamento della squadra in campionato: solo una vittoria negli ultimi cinque match.

Barcellona, Szczesny sulle zero presenze: "Fossi l'allenatore..." — Wojciech Szczesny ha spiegato a Eleven Sports la sua esperienza nel Barcellona in cui ha momentaneamente totalizzato zero presenze: "Non so quando arriverà il momento del mio debutto, ho sempre detto dal primo giorno in cui sono venuto che l'obiettivo primario sarebbe stato recuperare la forma fisica. Ora mi sento pronto per giocare. Ammetto che al posto dell'allenatore avrei fatto le stesse scelte. La mia famiglia è molto felice qui ed è il motivo principale per cui ho deciso di venire a giocare. Siamo tutti molto soddisfatti".

Parole di sostegno per Inaki Pena, portiere che sta giocando da titolare in blaugrana: "Quando si voleva mettere pressione sul ragazzo dopo le prestazioni negative della squadra l'ho sempre difeso. E' un ragazzo che merita tutta la fiducia".

"Il 4-0 contro il Real Madrid mi ha fatto gioire tantissimo" — Una situazione complicata per il Barcellona che non riesce a battere le squadre di bassa classifica. Nell'ultimo periodo sono arrivate due sconfitte contro Las Palmas e Leganes e Szczesny le commenta così: "Semplicemente siamo una squadra giovanissima e pecchiamo di inesperienza. So quanto sia difficile giocare in stadi di Champions League e contro le piccole della Liga. Si tratta di una questione mentale, per vincere i trofei devi crescere e fare questo percorso".

Sul 4-0 contro il Real Madrid: "È stata una sensazione incredibile, mi ha fatto sorridere molto. Forse ho anche esagerato un po' la mia gioia dopo la partita ma va bene così".