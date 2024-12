L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro la Juventus, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A

Il Monza ospiterà la Juventus di Thiago Motta domenica 22 dicembre all'U-Power Stadium con fischio d'inizio alle ore 20:45. La gara è valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Un match, quello contro i bianconeri, che evoca dolci ricordi. La prima e storica vittoria del Monza in Serie A è infatti arrivata proprio contro la Juventus in casa il 18 settembre 2022 (Monza-Juventus 1-0, gol decisivo di Christian Gytkjaer) alla settima giornata del campionato 2022/2023. Quella partita, peraltro, coincise con l'esordio di Raffaele Palladino sulla panchina dei brianzoli.

Nel match di ritorno il Monza riuscì a centrare un'altra vittoria, con Patrick Ciurria e Dany Mota che piegarono la Juventus già nel primo tempo. Nella scorsa stagione i bianconeri hanno vinto entrambe le sfide di campionato, successo per 2-1 in trasferta e 2-0 in casa all'Allianz Stadium. Il momento che sta attraversando il Monza è decisamente diverso e più complicato, con l'ultimo posto in classifica condiviso con il Venezia a quota 10 punti. Dopo 16 giornate la formazione brianzola ha racimolato una vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte. Ultimo e unico successo il 21 ottobre contro l'Hellas Verona (0-3) al Bentegodi. Dopo quella vittoria sono arrivati 3 pareggi e 5 sconfitte nelle ultime 8 giornate. Troppo poco per un Monza che vuole tirarsi fuori al più presto dalle sabbie mobili della zona retrocessione. In vista dell'atteso match contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Monza, Alessandro Nesta.

Monza-Juventus, le parole di Nesta in conferenza stampa — Nesta fa subito il punto sul momento che sta attraversando la sua squadra e sulla posizione attuale in classifica: "Nonostante la sconfitta con l'Udinese avevo fatto i complimenti, dopo Lecce è stato però diverso. Non abbiamo fatto bene, in particolare nell'approccio. Il messaggio che deve passare è che non bisogna perdere fiducia, abbiamo perso giocatori importanti che ci sarebbero serviti in questo momento. Se proprio dobbiamo perdere dobbiamo farlo come con l'Udinese non come contro il Lecce.

La classifica? Cinque punti dalla salvezza sono abbastanza, ma noi dobbiamo cercare di rimanere attaccati, anche nelle difficoltà. Dobbiamo migliorare la classifica. La Juventus è una grande squadra, domani dobbiamo dare segnali importanti".

Prosegue il tecnico del Monza: "Per quanto riguarda il percorso fatto sin qui, a me rode che quando c'è stato da vincere non abbiamo vinto. Le partite sbagliate ci sono ma non sono state tutte. Ad esempio contro Torino, Venezia e Milan in casa dovevamo vincere. Il rammarico è quello. Il regalo di Natale che vorrei trovare sotto l'albero? I punti, sicuramente".

Mirino sulla Juventus e sul mercato — Focus sulla Juventus e sull'emergenza nel reparto offensivo: "Credo che contro squadre come la Juventus bisogna trovare la via giusta e non rischiare troppo. Deve essere questa la nostra bravura. Abbiamo sicuramente un po' di problemi, ma anche in mezzo al campo siamo corti. La Juventus è una squadra molto fisica, dovremo cercare di mettere in campo una formazione solida. Aiuti dal mercato? Le priorità cambiano anche in base agli infortuni, faremo certamente dei ragionamenti. Non possiamo scegliere i giocatori e spendere venti milioni di euro per un attaccante, ma cogliere le occasioni giuste. Se mi chiedete quanti giocatori vorrei farei un elenco molto lungo di nomi.

Akpa-Akpro? Ne abbiamo parlato, è un giocatore fattibile. Lui può essere importante per noi, dal momento che già conosce l'ambiente. Uscite? Non esce nessuno no, per carità. Abbiamo una proprietà forte e non possiamo mandare via nessuno. Chiaro che non possiamo fare più i colpi di una volta, poi a fine anno non so".

La lotta salvezza è più dura che mai, Nesta è chiaro: "Ci sono squadre più abituate di noi a salvarsi, mi viene in mente l'Empoli. Siamo entrati nell'ottica che quest'anno sarà davvero dura. Per noi partite come Lecce-Monza sono dei big match. E ovviamente non dobbiamo sbagliarli. Lo stupore più grande in questo inizio di stagione? La classifica, sicuramente. E poi gli infortuni". A proposito di infortuni, Nesta ha fatto la conta degli indisponibili: "Valoti, Vignato, Djuric, Pessina e Gagliardini sono out. Caldirola sta meglio ma è in forse, Ciurria sta bene".