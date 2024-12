Nesta confermato in panchina dopo Lecce-Monza: le dichiarazioni del tecnico dopo la sconfitta del Via del Mare

Enrico Pecci Redattore 15 dicembre 2024 (modifica il 15 dicembre 2024 | 17:13)

È arrivata un'altra pesante sconfitta per il Monzadi Nesta, sempre più giù in classifica ed in piena zona retrocessione. La formazione brianzola ha perso lo scontro diretto del Via del Mare contro il Lecce di Giampaolo. Nonostante la difficile situazione di classifica, però, Galliani continua a conferma la fiducia all'allenatore.

Nesta scuote il Monza: "Adesso non dobbiamo spaventarci" — Intervenuto in conferenza stampa, Alessandro Nesta ha commentato così la partita di Lecce: "Siamo andati subito sotto e poi hanno sbagliato il rigore. Ci hanno fatto un regalo con l'autogol ma siamo ricaduti. Oggi è stato un passo indietro importante, siamo stati inferiori. Abbiamo traballato un po', dobbiamo ritrovare compattezza e solidità".

Il tecnico del Monza scuote la squadra: "Non dobbiamo spaventarci, la classifica è quella che è e i giocatori iniziano a sentirla. Non dobbiamo andare nel panico, per come giochiamo noi non possiamo essere frenetici. I tifosi ci sono sempre stati vicino, il club ci ha sempre sostenuto. Il Lecce non ha fatto chissà cosa a livello di veemenza. Abbiamo preso gol con un lancio da 60 metri dove abbiamo sbagliato noi. Vedo una squadra fisica, magari meno tecnica di altre però è tosta. Siamo squadre che vivono su certi equilibri. Non dobbiamo calare il livello".

Sui gol subiti ha poi aggiunto: "Da ex difensore sono palle che vanno lette. A volte non capiamo la traiettoria e dove cade il pallone. Ogni tanto abbiamo delle letture un po' particolari. Abbiamo solidità dietro e non dobbiamo perderla. Dobbiamo lavorare su questo aspetto".

Monza, Nesta confermato: il messaggio di Galliani ai tifosi — Adriano Galliani non cambia idea neanche dopo Lecce: fiducia a Nesta per risollevare la stagione del Monza. "Il mio futuro in panchina? Mi fa piacere che nonostante la classifica mi tengano a lavorare qua. - ha commentato l'allenatore dei brianzoli - Vivo questo mestiere in funzione dei risultati. Se resto qui devo fare di tutto per cambiare la situazione. Mi rimprovero tante cose, ho le mie colpe. In settimana ho visto la squadra bene, non mi aspettavo di vedere l'approccio di oggi".

Questo, invece, il messaggio del dirigente: "Grazie ai nostri tifosi per l’affetto e il supporto con il quale ci seguono sempre e che anche oggi ci hanno dimostrato. Ripartiamo da questo e guardiamo avanti insieme! Sempre forza Monza". Firmato Adriano Galliani in un comunicato ufficiale pubblicato dal Monza dopo la pesante sconfitta di Lecce.

Visualizza questo post su Instagram