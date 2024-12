Nesta: “Con questo atteggiamento arriveranno i risultati. Galliani è con noi”

Nesta crede nel suo Monza nonostante la difficile situazione di classifica. Le dichiarazioni in conferenza pre Lecce

Ottimismo. È questa la parola d'ordine in casa Monza, ripetuta da Alessandro Nesta nella conferenza stampa pre Lecce-Monza. Il tecnico crede nella sua squadra nonostante la difficile situazione di classifica. Il club brianzolo sarà impegnato in Puglia domenica alle ore 12.30.

Nesta carica il Monza: "Dobbiamo leggere meglio i momenti della partita" — Cambiamenti per Lecce? Nesta fa chiarezza in conferenza: "Il modulo? Non è previsto nulla di nuovo, cerchiamo di avere più soluzioni a disposizione. Difesa a tre, a quattro, non cambia nulla. Avendo più centrocampisti ci sono sicuramente più alternative. Per tanto tempo siamo rimasti corti a livello di rosa".

L'ex difensore rimane fiducioso: "C'è ottimismo, fino all'ultimo. Ci è mancato sicuramente qualcosa, ma è sempre stato un crescendo. Anche l'ultima partita al di là del risultato mi è piaciuta, il primo e il secondo gol dell'Udinese non sono frutto di ripartenze, solo quello annullato. Purtroppo abbiamo semplicemente letto male la situazione".

"Con questo tipo di atteggiamento arriveranno i risultati. - ha affermato Nesta - Dobbiamo leggere meglio i momenti della partita e andare avanti. Le partite che non mi sono piaciute sono altre, ad esempio la partita di Empoli ad inizio anno non l'ho più voluta rivedere. Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c'è da vincere bisogna vincere e questa forza ci è mancata. Oggi è venuto Galliani, abbiamo pranzato e parlato di tante cose".

Lecce-Monza, parla Nesta: "Maldini deve imparare a gestire mentalmente le situazioni" — L'allenatore dei brianzoli ha parlato anche del momento di Daniel Maldini: "Ripeto sempre la stessa cosa: non è una questione tecnico-tattica ma di gestione. Tutti siamo stati criticati, Daniel deve imparare a gestire mentalmente le situazioni. Anch'io quando ho iniziato a giocare la vivevo male, poi ho dovuto imparare a gestire l'adrenalina e tutto quello che ne consegue. Soprattutto in un mondo del calcio come questo. Gli indisponibili? Vignato e Petagna fuori. Djuric vedremo".

Sul rendimento in casa e trasferta: "Non vedo differenze di rendimento con le partite in casa, almeno a livello di prestazione. Sicuramente in casa dobbiamo costruire la nostra salvezza e fare punti. I gol subiti? Sulle palle inattive siamo in media con le altre squadre. Poi è chiaro che dopo Torino e Como abbiamo fatto delle valutazioni con i giocatori e cercato di sistemare. Per me sulle transizioni siamo migliorati ma come ho sottolineato prima c'è la necessità di migliorare sulle letture". Infine, Nesta ha parlato così del nuovo Lecce di Giampaolo: "Il Lecce è pericoloso perché sa ripartire bene, sono una squadra forte. Gli manca qualcuno dietro e hanno anche loro dei problemi ma hanno grande forza e qualità. Giampaolo è un mio amico, persona super. L'ho ritrovato molto carico".

