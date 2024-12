Tuttavia, non mancano i rimpianti per il gol subito. Una situazione che i suoi potevano leggere sicuramente meglio, anche e soprattutto considerando che l'azione parte da una punizione battuta rapidamente, cogliendo probabilmente impreparata la difesa: "È stata una bella partita. Peccato per quell'errore difensivo , che ci era già capitato lo scorso anno quando segnò Morata. Questa volta è toccato a Sorloth, in un momento in cui stavamo facendo molto bene".

Ed anche un messaggio diretto alla società: "Sono convinto che la Direzione Sportiva stia lavorando per inglobare i tasselli che ci servono per vincere le partite. Per vincere bisogna segnare e noi abbiamo un deficit lì in avanti, non solo all'inizio del campionato, ma anche nel precampionato. L’avevo avvertito, l’ho ripetuto, qualcuno si è arrabbiato perché l’ho detto, ma la realtà è quella. I ragazzi danno tutto, non gli si può rimproverare nulla, si impegnano, ma a noi manca il necessario per vincere le partite, cioè i gol”.