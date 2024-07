Bordeaux, fine della corsa: ufficiale la retrocessione d’ufficio in terza serie

L'unico modo per salvare il Bordeaux mantenendolo in Ligue 2 era un cambio di proprietà per risolvere i problemi finanziari. Le cose non sono andate per il verso giusto e il club ha accettato la retrocessione d'ufficio in National 1...

Sergio Pace Redattore 23 luglio - 12:09

La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità. Il Bordeaux, storico club francese, è stato retrocesso in National 1. I problemi finanziari del club sono stati la causa della retrocessione d'ufficio in terza serie francese decretata dal DNCG. L'unico modo per salvare il Bordeaux, con la permanenza in Ligue 2, era un cambio di proprietà.

Le discussioni con la Fenway Spors Group, fondo proprietario del Liverpool nel calcio e dei Boston Red Sox nel baseball, non sono andate però a buon fine. E così il club francese ha dovuto accettare il triste epilogo.

Bordeaux retrocesso in terza serie francese, ora è ufficiale — Senza le necessarie garanzie economiche il Bordeaux non si sarebbe potuto iscrivere al prossimo campionato di Ligue 2. E le negative sensazioni di società, squadra e tifosi alla fine sono diventate una triste realtà. Con il cambio di proprietà che non è andato a buon fine, il Bordeaux ha accettato la sanzione della retrocessione amministrativa in National 1, la terza serie francese, per la stagione 2024/2025.

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali la società ha annunciato la notizia: "Sebbene le discussioni fossero riprese nei giorni scorsi, ieri, lunedì 22 luglio, i rappresentanti di FSG hanno comunicato all'FC Girondins de Bordeaux e al suo azionista di non voler portare avanti la questione, nonostante le assicurazioni fornite da varie parti interessate. Di conseguenza, in assenza di nuove informazioni, l'FC Girondins de Bordeaux ha ritirato il ricorso contro la decisione della DNCG del 9 luglio 2024".

"Di conseguenza, l'FC Girondins de Bordeaux accetta la sanzione della retrocessione amministrativa nel Campionato Nazionale 1 per la stagione 2024/2025 e sarà nuovamente convocato per presentare il proprio bilancio alla DNCG".

"Il periodo che ci attende dovrebbe consentire al FC Girondins de Bordeaux di tornare più forte e ai massimi livelli. Il Club e il suo azionista assicurano ai sostenitori e a tutte le parti interessate la loro determinazione a proteggere gli interessi del Club".