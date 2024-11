Borussia Dortmund, Brandt ko: rischia di saltare il big match con il Bayern

Dopo Adeyemi ed Emre Can, il Borussia Dortmund rischia di perdere anche Julian Brandt in vista del match contro il Bayern.

Luca Paesano Redattore 29 novembre 2024 (modifica il 29 novembre 2024 | 08:40)

Il Borussia Dortmund rischia di perdere un altro dei suoi protagonisti in vista dell’attesissima sfida di sabato con il Bayern Monaco. C’è preoccupazione in casa giallonera per le condizioni di Julian Brandt, uscito infortunato dalla sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il trequartista tedesco va verso il forfeit in vista del big match.

Borussia-Bayern, Brandt in forte dubbio — In Bundesliga va in scena il De Klassiker. Sabato pomeriggio, alle ore 18:30, Borussia Dortmund e Bayern Monaco tornano a sfidarsi in una delle sfide più attese del calcio tedesco. La squadra di Nuri Sahin non vive esattamente un ottimo momento, e per di più deve fare i conti con gli infortunati in vista del match.

Il trequartista Julian Brandt (28) è alle prese con un infortunio che potrebbe comprometterne la presenza nella sfida di sabato. Durante la convincente vittoria per 3-0 del Dortmund contro la Dinamo Zagabria in Champions League, Brandt è stato costretto a uscire durante l'intervallo a causa di un problema muscolare alla coscia. Al termine della partita, il giocatore si è diretto verso gli spogliatoi zoppicando visibilmente.

Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha espresso il suo scetticismo: “Ad essere sincero, non sono molto ottimista. Se un giocatore esce prima della pausa, non è mai un buon segno”. Al contrario, leggermente più fiducioso appare l'allenatore Sahin: “Sarà una corsa contro il tempo, ma sono ottimista”.

Le previsioni, tuttavia, non sembrano favorevoli: Brandt non dovrebbe recuperare in tempo per il big match e potrebbe provare al massimo a strappare una convocazione per andare in panchina. Nel frattempo, a Zagabria, al suo posto è subentrato Pascal Groß, che potrebbe essere riconfermato contro il Bayern.

Borussia Dortmund, anche Can e Adeyemi saltano il Klassiker — Non ci sarà nemmeno Karim Adeyemi, ancora fermo ai box. L'attaccante sembrava vicino al rientro al termine della pausa per le nazionali, avendo anche ripreso gli allenamenti con la palla. Tuttavia, i tempi si stanno allungando rispetto alle valutazioni iniziali e salterà anche il big match di sabato. Anche il capitano Emre Can non sarà disponibile: il difensore è squalificato per la seconda partita consecutiva e sta recuperando da un infortunio subito prima del match contro la Dinamo Zagabria.