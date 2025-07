Gladbach, Neuhaus nei guai: squalifica e multa per un video da ubriaco

Il Gladbach sospende Florian Neuhaus per quattro settimane dopo un video virale in cui, ubriaco a Maiorca, ironizza sul suo stipendio. Allontanato dalla prima squadra e multato, il club parla di comportamento “inaccettabile"

Momento complicato per Florian Neuhaus. Il Borussia Mönchengladbach ha deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti del centrocampista tedesco, sospendendolo dalla prima squadra per quattro settimane. Durante questo periodo, potrà allenarsi solo con la formazione Under 23 e dovrà pagare anche una multa salata, il cui importo non è stato reso pubblico ma che, secondo la BILD, dovrebbe aggirarsi intorno ai 100 mila euro. Tutto questo, per un video decisamente sopra le righe.