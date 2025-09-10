Bosnia-Austria, il CT Rangnick scende in campo… in bicicletta

Durante Bosnia-Austria, il CT Ralf Rangnick ha sorpreso tutti spostandosi in e-bike sul terreno di gioco. L’allenatore austriaco sta ancora recuperando da una serie di interventi alla caviglia e, su consiglio medico, evita lunghi sforzi

Silvia Cannas Simontacchi 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 18:35)

In uno spettacolo ben riuscito, l'entrata in scena è tutto. Lo sa bene il CT Ralf Rangnick, che ieri sera, durante l'intervallo di Bosnia-Austria, è sceso in campo in sella a una bicicletta. Il tecnico tedesco, infatti, ha attraversato più volte il campo di gioco su due ruote, diventando così il protagonista inatteso del match, valido per le qualificazioni al Mondiale 2026.

"Hai voluto la biciletta?": Rangnick rientra dagli spogliatoi pedalando Le immagini dell'allenatore della Das Team che pedala sulla sua sua e-bike sono già diventate virali, ma l'intenzione di Rangnick non era quella di farsi notare. Nel mese di luglio, l'allenatore tedesco era stato ricoverato in ospedale in seguito a un'infezione causata da un intervento di routine al tendine di Achille. Ancora convalescente, il tedesco avrebbe quindi scelto le due ruote per evitare di sforzarsi troppo zoppicando nello spostamento tra spogliatoio e panchina, abbandonando la troppo ingombrante golf car con cui si sposta durante gli allenamenti.

Già durante il prepartita, l'ex allenatore del Manchester United si era presentato sfrecciando in bici davanti ai microfoni della televisione austriaca, spiegando che, nonostante questi piccoli disagi, le sue condizioni di salute sono abbastanza buone: "Potrebbero essere migliori, ma piano piano sto guarendo".

Ralf Rangnik: un CT alternativo —

Certo, la vittoria per 2-1 degli austriaci, che li ha portati al secondo posto del girone H, a pari punti con la Bosnia capolista, può aver aiutato a migliorare l'umore e la salute del CT. Ma bisogna ammettere che, dopo questa scena insolita, la partita è passata quasi in secondo piano, almeno sui social. Soprattutto perché l'insolita entrata in scena ha stupito non solo i tifosi, ma persino i giocatori: nel post partita il centrocampista del Lipsia Cristoph Baumgartner ha definito la scena "bizzarra".

Eppure, ormai dovrebbe essere fatto noto che Rangnick sia un allenatore fuori dagli schemi: già in passato si era parlato dei suoi metodi di allenamento particolari, che includono campanelli programmati per squillare ogni dieci secondi, in modo da abituare i calciatori al pressing serrato. Che per Sabitzer e compagni, a cui mancano ancora quattro partite da giocare, un approccio fuori dagli schemi possa essere il lasciapassare per la qualificazione?