"Sarà difficile rialzarmi, ma ci proverò. Mi scuso con tutti". Il calciatore del Real Madrid chiede scusa ai tifosi marocchini dopo l'errore decisivo contro i senegalesi

Mattia Celio Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 18:46)

La finale di Coppa d'Africa tra Senegal-Marocco passerà alla storia del calcio mondiale. Quel rigore concesso, contestato e poi incredibilmente sbagliato da Brahim Diazche avrebbe dato la vittoria al Marocco rimarrà nei libri di storia. Un errore che certamente peserà sulla carriera del numero 10 nord africano. Proprio il classe '99, all'indomani dell'errore fatale, ha scritto un post di scuse sul suo profilo social.

Marocco, il messaggio di scuse di Brahim Diaz: "Sarà difficile rialzarmi" — Sappiamo tutti che "i rigori li sbaglia solo chi non ha paura di tirarli" ma se l'errore poi si rivela decisivo ai fini del risultato fa davvero molto male. Brahim Diaz lo ha imparato ieri sera a sue spese. Quel pallone che se fosse entrato avrebbe dato la vittoria al suo Marocco. Avrebbe riportato alla vittoria i nord africani dopo ben 50 anni di attesa. Avrebbe potuto significare un giorno di festa per un intero paese. Purtroppo tutto questo è andato in frantumi per quel rigore. O meglio, per quel "cucchiaio".

Senegal-Marocco passerà alla storia per quanto successo nei minuti finali. I Leoni dell'Atlantico, padroni di casa, usufruiscono di un rigore che subito scatena le polemiche dei senegalesi tanto che decidono di abbandonare il campo. Dopo ben 24 minuti di "recupero" arriva il momento che può decidere la sfida ma Diaz sbaglia e nel peggiore dei modi. Mendy non abbocca, resta in piedi e blocca la palla. Il Senegal, nei supplementari, vince la partita e la Coppa, con il calciatore del Real Madrid distrutto per il clamoroso errore. E il giorno dopo dell'accaduto è arrivato il post di scuse sul profilo Instagram.

Il messaggio di scuse di Brahim Diaz — "Mi fa male l'anima. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l'amore che mi avete dato, ad ogni messaggio, ad ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire come se non fossi solo. Ho lottato con tutto quello che avevo, con il cuore sopra ogni cosa. Ieri ho fallito e mi assumo tutte le responsabilità. Chiedo scusa con tutto il cuore.

Sarà difficile per me rialzarmi, perché questa ferita non guarisce facilmente, ma ci proverò. Non per me, ma per tutti quelli che hanno creduto in me e per tutti quelli che hanno sofferto con me. Andrò avanti finché un giorno potrò restituirvi tutto questo amore ed essere l'orgoglio del mio popolo marocchino", conclude.