Brann-Salisburgo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Brann-Salisburgo , tutte le informazioni sul dove vedere la partita in diretta tv e in streaming live. Questo match, valevole per il secondo turno di qualificazione di Champions League , si giocherà mercoledì 23 luglio alle 19:00 al Brann Stadion di Bergen, in Norvegia.

Brann-Salisburgo, dove vedere la sfida di Champions League

Brann-Salisburgo, sfida valevole per l'andata della seconda fase di qualificazione di Champions League 2025/26 ed in programma mercoledì 23 luglio 2025 al Brann Stadion di Bergen (Norvegia) con calcio d'inizio alle ore 19:00, non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente italiana. Non sono stati infatti acquisiti i diritti per questa prima parte della competizione, in attesa dell'ingresso dei club italiani. Successivamente il torneo verrà trasmesso su Sky Sport e Now Tv in diretta tv e in streaming. La gara invece sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.