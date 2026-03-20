Brasile, infortunio gravissimo per Marlon: Gremio e Vitoria sotto shock

Quanto accaduto al terzino della squadra brasiliana ha lasciato tutti sotto shock, squadra arbitrale ed avversari inclusi

Jacopo del Monaco 20 marzo - 11:10

Pessime notizie per la squadra brasiliana del Grêmio, che nell'ultimo match di campionato ha dovuto assistere al grave infortunio di Marlon Xavier. Durante la partita contro il Vitoria giocata nel corso della giornata di ieri, infatti, il calciatore ha subito un contrasto e, dopo la caduta, si è ritrovato con un piede praticamente girato al contrario. Quanto accaduto ha lasciato sotto shock tutti i presenti, compresi la squadra arbitrale e gli avversari. In casi come questi, la vittoria del Grêmio passa in secondo piano visto il brutto episodio che ha coinvolto uno dei suoi giocatori.

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Grêmio, infortunio shock per Marlon Xavier — Nel corso della seconda frazione di gioco della partita contro il Vitoria, presso l'Arena do Grêmio, i padroni di casa stavano conducendo la partita con il risultato di 2-0 grazie all'autorete di Camutanga ed al gol di Amuzu su assist del portiere Weverton. Durante un'azione di gioco, però, il terzino sinistro Marlon subisce un contrasto, cade a terra e accade il peggio. Il piede destro rimane incastrato al terreno nella caduta, causando una tremenda frattura. La gravità dell'infortunio è stata immediatamente percepita dai compagni e dagli avversari, che hanno chiamato rapidamente l'ingresso degli staff medici e dell'ambulanza.

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Il contrasto subito dal giocatore brasiliano gli ha causato la frattura della gamba destra. L'equipe medica ha prontamente provveduto a prestare le prime cure al calciatore, immobilizzando l'arto e caricandolo all'interno del mezzo di soccorso. Il calciatore dovrà inevitabilmente sottoporsi ad una corposa operazione e dovrà dire addio al pallone per un bel po'. Al momento dell'uscita dal campo, tutto lo stadio ha intonato il nome di Marlon che, con ogni probabilità, ha terminato la sua stagione con largo anticipo.

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