Il difensore del Psg Marquinhos, fresco di vittoria in Champions League, ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro l' Ecuador . Tra le diverse domande, ne ha approfittato per descrivere le impressioni che Carlo Ancelotti gli ha fatto durante i primi allenamenti con il Brasile. La Seleção sarà impegnata venerdì 6 giugno con l'Ecuador e mercoledì 11 giugno con il Paraguay per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 . Attualmente, dopo 14 giornate, si trova al quarto posto a meno 10 dall'Argentina capolista e già qualificata matematicamente.

Cosa ha detto Marquinhos ad Ancelotti

Il capitano di Psg e Brasile è rimasto impressionato dal tecnico italiano subito dopo i primi colloqui: "Ci ho parlato e mi ha fatto immediatamente un'ottima impressione. Sa esattamente cosa vuole e lo spiega a noi giocatori in modo chiaro. Secondo me è l'allenatore giusto per tornare a essere il Brasile che tutti conoscono. È la persona giusta per superare questo momento di transizione". Marquinhos successivamente ha spiegato anche come, secondo la sua esperienza al Psg, il tecnico italiano possa rendere ancora più importante questa svolta: "La chiave è lavorare di squadra e per la squadra, come abbiamo fatto a Parigi. Luis Enrique è riuscito a non far pesare l'addio di Mbappé costruendo un gruppo competitivo con quello che aveva a disposizione. La cosa più importante è l'aver fatto capire che con i singoli non si va da nessuna parte. Ancelotti dovrebbe fare lo stesso qui al Brasile. Analizzare il talento che ha tra le mani e incanalarlo verso ciò che più conta: il successo del gruppo. Fare capire che prima di ogni cosa c'è il gruppo. Una mentalità collettiva, uno spirito collettivo, sono ciò che ci renderà sempre più forti. Con questa idea e con Ancelotti in panchina possiamo davvero tornare i più forti al mondo".