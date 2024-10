Brasile, Rodrygo chiama Neymar: “Lo rivogliamo al più presto”

Il Brasile non vede l'ora di riabbracciare Neymar. Rodrygo: "Speriamo di averlo a disposizione già a novembre"

Il Brasile supera 4-0 il Perù, trascinato da un super Raphinha. Un successo che permette alla Nazionale carioca di risalire la classifica del gruppo di qualificazione al prossimo Mondiale, in attesa del rientro in campo di Neymar che non indossa la maglia della Seleçao dall'infortunio rimediato il 18 ottobre 2023 contro l'Uruguay.

Brasile, Neymar pronto al rientro — Neymar è pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un grave infortunio al ginocchio. La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco lo ha tenuto fermo per più di 11 mesi, ma adesso, come mostrano i video condivisi dall' Al Hilal, Neymar ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra. Nonostante il lungo stop, il fuoriclasse brasiliano appare in grande forma e segue un programma di recupero mirato per tornare al massimo della sua condizione fisica.

Il suo obiettivo è ben definito: partecipare al Mondiale 2026 con il Brasile. Dopo aver giocato solo cinque partite in oltre un anno in Arabia Saudita, Neymar è determinato a tornare al top per non mancare all'importante appuntamento che si terrà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Rodrygo: "Neymar? Lo rivogliamo al più presto" — Anche Rodrygo non vede l'ora di riabbracciarlo in Nazionale, come dichiarato ai microfoni di TNT Sports Brasil: "Neymar? So che migliora giorno dopo giorno, lo rivoglio qui al più presto. È tornato ad allenarsi con il gruppo e ora dobbiamo aspettare e sperare che stia bene. Sarebbe ottimo averlo già a disposizione a novembre. Se so quando tornerà con la Seleção? No, non lo so. Se lo sapessi, giuro che ve lo direi, ma non lo so".