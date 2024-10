Riecco Neymar: “Pallone d’Oro? Nessuno lo merita più di Vinicius”

Neymar è pronto a ritornare in campo e tifa Vinicius nella corsa al Pallone d'Oro: "Nessuno lo merita più di lui"

Vincenzo Bellino Redattore 15 ottobre 2024 (modifica il 15 ottobre 2024 | 10:43)

A pochi giorni dalla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro 2024, il dibattito su chi debba vincerlo è sempre più acceso. Per Neymar, pronto al rientro in campo, non ci sono dubbi: secondo l'asso brasiliano nessuno merita il prestigioso riconoscimento più di Vinicius.

Neymar: "Nessuno migliore di Vinicius" — Neymar ha espresso il suo sostegno incondizionato per Vinicius: “Non c’è nessuno migliore di lui. Ha avuto una stagione straordinaria e ha superato momenti difficili. Vini è un vero combattente e ha affrontato molte critiche, ma ora è un eroe per il Brasile”.

Neymar pronto a rientrare — Nel frattempo Neymar è pronto a fare il suo ritorno sul campo dopo un lungo periodo di assenza a causa di un grave infortunio al ginocchio. La rottura del legamento crociato anteriore e del menisco lo ha tenuto lontano dai campi per oltre 11 mesi, ma ora, come mostrato dai video postati dall'Al Hilal, Neymar è tornato ad allenarsi in gruppo. Nonostante il lungo stop, il campione brasiliano sembra in ottima forma e sta seguendo un programma di recupero specifico per ritrovare appieno la sua condizione fisica.

Obiettivo Mondiale 2026 — L'obiettivo di O'Ney è abbastanza chiaro: partecipare al Mondiale 2026 con il Brasile. Dopo aver giocato solo cinque partite in più di un anno in Arabia Saudita, il fuoriclasse brasiliano è determinato a tornare al top per non perdersi la prestigiosa kermesse che avrà luogo in Canada, Messico e Stati Uniti. La prossima Coppa del Mondo, infatti, potrebbe essere l'ultima per Neymar che sogna di regalare al Brasile un trionfo intercontinentale che manca dal 2002.