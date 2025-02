Festa Verdeoro: il Brasile vince il Campionato Sudamericano Under 20

L'Argentina perde contro il Paraguay, la Seleção batte il Cile e alza la coppa con i gol di Washington, Pedro e Mathias.

Alessandro Savoldi 17 febbraio 2025 (modifica il 17 febbraio 2025 | 03:55)

Il Brasile batte 3-0 il Cile e vince il Campionato Sudamericano Under 20.Dopo il pareggio nella penultima giornata, Argentina e Brasile si contendevano il torneo nell’ultima partita. I Verdeoro, come detto, hanno superato largamente il Cile, mentre l'Albiceleste ha perso contro il Paraguay 2-3 dopo una prestazione negativa.

Brasile-Cile, la cronaca del primo tempo — Il Brasile gioca un primo tempo a due volti: i dieci minuti iniziali sono decisamente a tinte verdeoro, senza che però la squadra di Menezes riesca a rendersi pericolosa. Dopo l’avvio energico, i ritmi calano e la Seleção rischia tantissimo al 24’: Rossel, servito in profondità, si trova a tu per tu con Longo, che compie un autentico miracolo e salva i suoi. Il Brasile reagisce alla mezz’ora: prima Rayan calcia da dentro l’area piccola, poi Wesley in contropiede ci prova dal limite. In entrambi i casi respinge la difesa cilena. Rossel ha un’altra occasione enorme per portare avanti la Roja al 37’. Il giocatore dell'Universidad Catolica colpisce di testa tutto solo su corner, Longo fa una grande parata ma non riesce a bloccare il pallone e Rossel calcia altissimo da dentro l’area piccola. È l'ultimo squillo del primo tempo, che finisce a reti inviolate.

Brasile-Cile, la cronaca del secondo tempo — La ripresa segue lo stesso copione della prima frazione, con la Roja che cerca di sfruttare gli spazi lasciati dai Verdeoro. Pizarro e Rossel non riescono a concretizzare un contropiede invitante. Il Brasile, dopo un quarto d’ora anonimo, si fa vedere con Alisson Santana: doppio passo e tiro, parato da Saez. La Seleção prende coraggio e al 73’ la sblocca: Deivid sfrutta un varco nella difesa del Cile e calcia da posizione favorevole. Il tiro piega le mani di Saez, che cerca di rimediare: è troppo tardi, la palla è già in porta, Brasile avanti 1-0. Scacciati i fantasmi di un possibile pareggio, i brasiliani si sciolgono e creano diverse occasioni per allungare, senza riuscire subito a trovare il raddoppio. A facilitare le cose per Pedro e compagni ci pensa Roman. Il difensore centrale cileno, già ammonito, trattiene Deivid dopo aver perso la marcatura: secondo giallo e cartellino rosso inevitabile. Chiaramente il Brasile sfrutta la superiorità numerica riversandosi in attacco e Pedro segna il 2-0 in contropiede all’86’, bruciando in velocità la difesa della Roja e battendo un incolpevole Saez. La Seleção dilaga con Ricardo Mathias: Pedrinho batte il calcio d'angolo, l’attaccante trova il gol del 3-0 con un bello stacco. Nel recupero le due squadre scaricano la tensione accumulata nel corso della gara: dopo un contrasto i giocatori vengono a contatto, scatenando una rissa che coinvolge anche le panchine. La partita finisce 3-0 dopo un recupero lunghissimo. Il risultato del Brasile obbligava l’Argentina a battere il Paraguay con quattro gol di scarto per vincere il Campionato Sudamericano Under 20.

Deivid Washington con la maglia del Chelsea nel 2024. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Argentina-Paraguay, la cronaca del primo tempo — L’Argentina gioca un primo tempo pessimo, forse influenzata dalla larga vittoria del Brasile e dalle condizioni non ottimali del Diablito Echeverri. Due occasioni per il Paraguay arrivano addirittura dopo meno di sessanta secondi: Leon colpisce il palo con un tiro da lontano deviato, Caballero, clamorosamente, non trova il gol da pochi metri sulla respinta. L’Argentina prova a ribaltare l'inerzia della gara al 17’: cross di Gorosito e colpo di testa in tuffo, fuori, di Hidalgo. Si tratta di un fuoco di paglia, perché la seconda metà della prima frazione è tutta per l’Albirroja: al 22’ a rendersi pericoloso, con un tiro alto, è Morinigo. Al 30’ il Paraguay passa in vantaggio: Martinet non blocca un cross lentissimo, ancora Morinigo raccoglie sul lato opposto e serve a rimorchio Kmet, che calcia. La palla sbatte sulla traversa e finisce in rete. Dopo il gol l’Argentina rischia il tracollo definitivo: Martinet compie un paio di grandi interventi su Morinigo e Peralta, riscattandosi, mentre solo la traversa impedisce a Caballero di trovare il gol del raddoppio. Il duplice fischio dell’arbitro italiano Colombo permette all’Argentina un sospiro di sollievo. Lo 0-1 va stretto al Paraguay visti i diciassette tiri tentati dalla squadra di Alcaraz. Per vincere il Campionato Sudamericano U20, l’Argentina ora avrebbe bisogno di segnare cinque gol.

Argentina-Paraguay, la cronaca del secondo tempo — Il secondo tempo sembra essere, almeno in avvio, la naturale prosecuzione del primo. Dopo un minuto, Caballero riceve un lancio, protegge la sfera e lascia partire un destro fortissimo da posizione defilata. La palla, ancora una volta, tocca la traversa e finisce in rete, il Paraguay è avanti 0-2 con un altro gran gol. La doccia fredda sveglia un’Argentina senza più nulla da perdere, che al 52’ riapre la partita con Carrizo. L’ala del Velez si avventa sul pallone lasciato lì da Leon e segna a porta vuota da dentro l’area piccola. Nei minuti seguenti la Selección prima sfiora il pareggio con Subiabre, poi lo trova con Carrizo, al 66’. L’autore del primo gol si gira e con il sinistro mette la palla in buca d’angolo dal limite: 2-2. L’Albiceleste attacca a testa bassa ma non riesce a segnare il terzo gol e il Paraguay ne approfitta. Leon, che aveva qualcosa da farsi perdonare, raccoglie la sponda di Quintana su un corner e riporta in vantaggio i suoi per 2-3 all’82’. L’Albirroja nel finale resiste e porta a casa la vittoria.

Carrizo con la maglia del Velez nel 2024 (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

Il Brasile vince il Campionato Sudamericano Under 20 per la tredicesima volta nella sua storia, confermando il trionfo dell’ultima edizione. Al secondo posto l’Argentina, che è andata a pochi minuti da vincere il titolo nel corso della penultima giornata, prima di sciogliersi nell’ultimo turno. Il miglior marcatore della competizione è il colombiano Neyser Villareal con 8 gol.

🇧🇷🔥13 VEZES BRASIL!🔥🇧🇷

Nossos meninos do Sub-20 brilharam e trouxeram mais um Sul-americano para casa! 🏆⚽

Com vontade, espírito de equipe e muita raça, pintamos o continente de verde e amarelo mais uma vez!

TREZE VEZES BRASIL! 💛💚 pic.twitter.com/71oq5lqmHV

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 17, 2025