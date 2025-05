Bruges-Anderlecht, i precedenti tra le due finalista della Coppa belga

Domani, alle ore 18:00, Bruges ed Anderlecht si affronteranno in finale di Croky Cup, cioè la coppa nazionale belga. In questa stagione, le due squadre si sono affrontate ben 3 volte, tutte in campionato: nella regular season ed in una gara dei Play-off per l'assegnazione del titolo di Campione del Belgio. La squadra nerazzurra ha avuto la meglio in tutti e tre i match stagione e, oltre alla finale di domani, manca ancora una partita dei Play-off. Ecco, quindi, i precedenti tra le due squadre più titolare del Belgio.