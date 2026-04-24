Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, la scorsa estate ha rifiutato le offerte dall'Arabia. Il calciatore ha svelato i retroscena della trattativa poi sfumata. E il motivo principale non è calcistico, bensì... la moglie.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United esulta dopo l’autogol di Josh Cullen del Burnley (non inquadrato) durante la partita di Premier League tra Manchester United e Burnley all’Old Trafford il 30 agosto 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

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Bruno Fernandes e il no all'Arabia

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Ospite al, Bruno Fernandes ha parlato con l'ex leggenda deldella scorsa sessione di mercato. Sessione in cui il portoghese è sembrato molto vicino a lasciare i Red Devils, ma che si è conclusa con una permanenza dell'attuale capitano. L'ex calciatore dell' Udinese ha detto al presentatore che sentiva di "avere ancora qualcosa da dare al club", e che ha maturato la decisione di restare non senza consultare sua moglie.Anzi,, che ha raccontato tutta la trattativa nel podcast. "Ovviamente, l'offerta dell'Arabia Saudita, con tutti quei soldi era gigantesca. Mia moglie ha i piedi ben piantati per terra, proprio come me.. Vogliamo solo essere tra coloro che hanno realizzato i propri sogni, che conducono una vita meravigliosa con i propri figli e che cercano di raggiungere il massimo successo possibile". Il portoghese ha ricordato una domanda di, che è stata fondamentale nell'indirizzare la sua decisione. "Mia moglie mi ha detto:". Con questo interrogativo Bruno ha capito che gli intenti suoi e di sua moglie erano gli stessi, e ha deciso che il suo posto era ancora all'

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L'arrivo di Michael Carrick

Non ci siamo soffermati su cosa sarebbe potuto succedere

con Amorim

. Abbiamo pensato subito: non ha funzionato, voltiamo pagina e lottiamo per raggiungere ciò che vogliamo in questa stagione". L'ex calciatore della Sampdoria ha anche rivelato che, nonostante la fiducia nella decisione del club, i risultati ottenuti con Carrick in panchina hanno superato le aspettative di tutti. "Quando Michael è arrivato, non avremmo mai pensato che, a questo punto, saremmo stati al terzo posto".

Il portoghese ha anche raccontato di come lo spogliatoio del Manchester ha accolto la decisione del club di licenziaree sostituirlo con. "

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