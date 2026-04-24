Bruno Fernandes e quel no all'Arabia. Nonostante l'offerta monstre arrivata nella scorsa estate, il calciatore ha rifiutato, complice l'aiuto di sua moglie.

Francesco Di Chio
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Bruno Fernandes, capitano del Manchester United, la scorsa estate ha rifiutato le offerte dall'Arabia. Il calciatore ha svelato i retroscena della trattativa poi sfumata. E il motivo principale non è calcistico, bensì... la moglie.

Bruno Fernandes Manchester United

Manchester United
MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 AGOSTO: Bruno Fernandes del Manchester United esulta dopo l’autogol di Josh Cullen del Burnley (non inquadrato) durante la partita di Premier League tra Manchester United e Burnley all’Old Trafford il 30 agosto 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

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Bruno Fernandes e il no all'Arabia

Ospite al Wayne Rooney Show, Bruno Fernandes ha parlato con l'ex leggenda del Manchester United della scorsa sessione di mercato. Sessione in cui il portoghese è sembrato molto vicino a lasciare i Red Devils, ma che si è conclusa con una permanenza dell'attuale capitano. L'ex calciatore dell'Udinese ha detto al presentatore che sentiva di "avere ancora qualcosa da dare al club", e che ha maturato la decisione di restare non senza consultare sua moglie.
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Anzi, il ruolo della moglie si è rivelato fondamentale nella scelta del centrocampista, che ha raccontato tutta la trattativa nel podcast. "Ovviamente, l'offerta dell'Arabia Saudita, con tutti quei soldi era gigantesca. Mia moglie ha i piedi ben piantati per terra, proprio come me. Non vogliamo essere le persone più ricche del mondo. Vogliamo solo essere tra coloro che hanno realizzato i propri sogni, che conducono una vita meravigliosa con i propri figli e che cercano di raggiungere il massimo successo possibile". Il portoghese ha ricordato una domanda di Ana, che è stata fondamentale nell'indirizzare la sua decisione. "Mia moglie mi ha detto: 'Hai realizzato i tuoi sogni? Hai raggiunto tutto ciò che desideravi?'". Con questo interrogativo Bruno ha capito che gli intenti suoi e di sua moglie erano gli stessi, e ha deciso che il suo posto era ancora all'Old Trafford.

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L'arrivo di Michael Carrick

Il portoghese ha anche raccontato di come lo spogliatoio del Manchester ha accolto la decisione del club di licenziare Amorim e sostituirlo con Carrick. "Non ci siamo soffermati su cosa sarebbe potuto succedere con Amorim. Abbiamo pensato subito: non ha funzionato, voltiamo pagina e lottiamo per raggiungere ciò che vogliamo in questa stagione". L'ex calciatore della Sampdoria ha anche rivelato che, nonostante la fiducia nella decisione del club, i risultati ottenuti con Carrick in panchina hanno superato le aspettative di tutti. "Quando Michael è arrivato, non avremmo mai pensato che, a questo punto, saremmo stati al terzo posto".

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