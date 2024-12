Bruno Lage: “Grandi aspettative per il derby. Su Antonio Silva e la Juve…”

Dal derby con lo Sporting al futuro di Antonio Silva, obiettivo della Juventus: Bruno Lage carica il Benfica in conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 28 dicembre - 19:57

Leoni contro Aquile. Domani sera, allo stadio Alvalade, va in scena il derby di Lisbona tra Sporting e Benfica. Bruno Lage ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Abbiamo le migliori aspettative. Sappiamo che è un derby, sappiamo quanto sia importante la partita per noi, per i tifosi. Il nostro obiettivo è fare una grande partita e vincere". Il Benfica è attualmente primo in classifica con un punto di vantaggio proprio sullo Sporting e sul Porto.

Bruno Lage prima del derby: "Siamo pronti, la classifica conta alla fine" — Il tecnico del Benfica suona la carica: "Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo studiato il nuovo Sporting. È una squadra a cui piace avere palla, che vorrà pressare alto e allo stesso tempo ha mantenuto le caratteristiche che abbiamo conosciuto nel tempo. Gyokeres attacca bene la profondità, Trincao mantiene sempre l'ampiezza. Hanno centrocampisti con enorme capacità costruttiva. Questa sarà la partita ed è per questo che siamo pronti".

Sulla corsa al titolo e l'importante di questo derby: "Sono tre punti, soprattutto a questo punto del campionato. Per noi sono importanti, anche per lo Sporting. È come ho detto dopo la partita con l'Estoril. Volevamo passare il Natale da primi, vogliamo farlo anche a Capodanno e per tutte le feste, ma la festa più importante è alla fine".

Bruno Lage ha poi parlato di Otamendi e Di Maria, i due senatori della sua squadra: "Il viaggio in Argentina? Quando sentiamo di dover prenderci del tempo libero, lo prendiamo. Questa squadra non ha avuto molti giorni liberi ed abbiamo concesso tre giorni dopo la partita affinché i giocatori potessero trascorrere il Natale con le loro famiglie. Siamo all'ottava partita che si giocherà ogni tre giorni e abbiamo deciso che tutti meritavano di trascorrere il Natale con la propria famiglia. La trasferta in Argentina è stata autorizzata da me, sia chiaro. È la gestione che sto facendo con i giocatori e questo mi interessa".

Bruno Lage dal derby al mercato: "Antonio Silva ha una clausola" — L'obiettivo, in casa Benfica, è sempre quello di vincere titoli: "Vedo i giocatori impegnati nel loro lavoro, con l'enorme ambizione di aiutare il Benfica a vincere i titoli. Quattro mesi fa avevano detto che Otamendi doveva andarsene, che non c'era alcuna possibilità di trattenerlo. E che Di Maria era un problema... Questo è il mio modo di gestire il gruppo e sento che siamo una famiglia. Abbiamo una voglia grandissima di giocare la partita di domani".

Bruno Lage ha anche commentato le dichiarazioni di Jorge Mendes sul futuro di Antonio Silva. Il difensore portoghese è accostato alla Juventus sul mercato: "Per noi non è assolutamente un problema. In primo luogo perché nessuno mi ha parlato, in secondo luogo perché vedo il giocatore completamente concentrato sul Benfica. Proprio ieri abbiamo lavorato su alcune situazioni specifiche riguardanti la sua posizione. Lui è motivato e concentrato, molto determinato nell'aiutare il Benfica a diventare campione. A fine stagione chi non ha il contratto può decidere il futuro, chi ce l'ha dovrà aspettare le clausole. Una cosa è certa: chi vuole i giocatori del Benfica deve arrivare con il portafoglio imbottito".

Per l'allenatore "non importa chi è il favorito, l'importante è che ci sentiamo pronti per una grande partita". Infine, ancora sui rivali cittadini: "Mi piacciono le sfide. Sento che lo Sporting è forte e voglio giocare contro squadre forti. Questo è quello che mi piace e vogliono i giocatori. Loro sentiamo un po' la differenza prima di queste sfide. Affronteremo una grande squadra, un grande allenatore e siamo pronti per questo".

