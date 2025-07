Bufera sull’Atletico Mineiro: spogliatoio in crisi e pressioni sulla dirigenza

All’Atletico Mineiro esplode la tensione tra giocatori e dirigenza per i ritardi nei pagamenti. Rony ritira una causa, ma emergono altre diffide. Il club cerca nuovi investitori per uscire dalla crisi e rassicurare lo spogliatoio

Silvia Cannas Simontacchi 23 luglio - 18:05

Clima tesissimo all'Atletico Mineiro, dove i malumori tra giocatori, investitori e dirigenza stanno raggiungendo livelli sempre più preoccupanti. Cresce intanto l'attesa per un incontro cruciale tra i vertici della SAF e la squadra, previsto per mercoledì prossimo durante gli allenamenti alla MRV Arena. La recente notizia di una causa intentata da Rony contro il club per i ritardi nei pagamenti degli stipendi, ha incrinato ulteriormente l'equilibrio interno. E, sebbene l'attaccante abbia subito ritirato la denuncia, l'episodio ha acceso i riflettori su un malcontento generale: diversi giocatori, infatti, avevano già notificato alla società le stesse problematiche.

Non solo Rony: tutti gli "scontenti" del Mineiro Fondamentale, in questo contesto, l'intervento della dirigenza, e in particolare di Paulo Bracks, Victor Bagy e Cuca, per convincere Rony a rimanere, assicurandogli il pagamento tempestivo delle somme dovute. Un accordo che ha portato al ritiro della causa, ma ha anche scoperchiato il vaso di Pandora: tra coloro che avevano già presentato delle diffide, figurano Scarpa, Arana e Igor Gomes. Proprio Scarpa ha alimentato le voci di dissenso pubblicando un post abbastanza criptico sui suoi profili social, mentre altri, come Gabriel Menino e Lyanco, hanno smentito tutto.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato l'arrivo in prestito dell'attaccante Biel. Una mossa di mercato che ha sorpreso e irritato parte dello spogliatoio, convinto che la società avrebbe rinforzato la rosa solo dopo aver saldato i debiti. Ma i rapporti tra Cuca e alcuni elementi della squadra, tra cui Gabriel Menino e il solito Scarpa, si sono complicati anche per alcune scelte di campo: entrambi non hanno gradito di essere stati sostituiti in momenti delicati delle ultime partite.

Crisi Atletico Mineiro: cercasi nuovi investitori Attualmente, il club ha saldato gli stipendi con un ritardo di dieci giorni, ma restano da pagare bonus e diritti d'immagine. Secondo fonti interne, i giocatori ritengono che la società agisca solo sotto pressione. Per rasserenare gli animi, la SAF – grazie all’intervento dell’azionista di maggioranza Rubens Menin – ha effettuato due transazioni per pagare gli arretrati e a breve ne arriverà una terza. Proprio Menin, via social, ha voluto rassicurare i tifosi, ribadendo l’impegno del club a rispettare gli obblighi economici.

Nel frattempo, il Mineiro è alla ricerca di nuovi investitori. Il prossimo 4 agosto il Consiglio Deliberativo sarà chiamato a votare una clausola anti-diluizione per facilitare l’ingresso di nuovi capitali e riportare serenità all’ambiente, prima che le fratture interne compromettano definitivamente la stagione.