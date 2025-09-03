derbyderbyderby calcio estero Bulgaria-Spagna, la partita tra Nazionali nel segno di Hristo Stoichkov

Qualificazione ai Mondiali

Bulgaria-Spagna, la partita tra Nazionali nel segno di Hristo Stoichkov

Bulgaria-Spagna, la partita tra Nazionali nel segno di Hristo Stoichkov - immagine 1
La leggenda del calcio bulgaro ha trascorso gli anni migliori della sua carriera proprio quando giocava in Liga col Barcellona
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Hristo Stoichkov, il miglior calciatore nella storia della Bulgaria, ha trascorso i migliori anni della sua carriera in Spagna. Le Nazionali dei due Paesi appena citati si affronteranno alle 20:45 di domani sera per l'esordio nella qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Nello stesso girone delle due compagini, che giocheranno presso il Vasil Levksi National Stadium, ci sono anche Georgia e Turchia. In attesa del match di domani sera, ripercorriamo gli anni di Stoichkov nella penisola iberica.

Bulgaria-Spagna, la partita di Stoichkov

Classe 1966, Stoichkov ha ricoperto diversi ruoli in carriera: seconda punta, centravanti ed ala sinistra. Dopo i primi anni in patria tra Hebros e CSKA Sofia, con cui ha vinto tutto a livello nazionale, nel 1990Kamata si è trasferito al Barcellona, all'epoca allenato da Johan Cruijff che lo voleva a tutti i costi. Durante la prima stagione in Spagna, il bulgaro ha mostrato il suo carattere: dopo l'espulsione del suo allenatore in finale di Copa del Rey contro il Real Madrid, Stoichkov ha dato un pestone all'arbitro e ha preso una squalifica di 6 mesi, successivamente ridotta a 'soltanto' 10 match. In seguito ad un periodo di ambientamento complicato, il bulgaro è diventato poi idolo dei tifosi del Barça, con cui ha vinto diversi titoli come i 4 campionati e la Coppa dei Campioni nel 1992 contro la Sampdoria di Vialli e Mancini.

Bulgaria-Spagna, la partita tra Nazionali nel segno di Hristo Stoichkov- immagine 2
Barcellona, Spagna - 27 aprile 1994: Hristo Stoichkov subisce fallo contro il Porto. Crediti obbligatori: Shaun Botterill/Allsport

A causa della rottura del rapporto con Cruijff, il Barcellona ha deciso di vendere Stoichkov al Parma per ben 12 miliardi di lire. Nonostante il suo talento e la sua importanza, l'allora tecnico gialloblù Nevio Scala vedeva il bulgaro come riserva di Filippo Inzaghi e Gianfranco Zola. Visti i diversi problemi di condizione fisica e le prestazioni al di sotto delle aspettative, nel marzo 1996 Stoichkov ha criticato il Parma ed il calcio italiano chiedendo anche la cessione in estate. Dopo 31 presenze e 7 gol con la maglia dei Crociati, il classe 1966 ha fatto ritorno al Barça e, anche se partiva spesso dalla panchina, ha creato una buonissima intesa con Ronaldo. A causa di alcuni disguidi con Van Gaal, al termine del suo contratto il bulgaro è tornato al CSKA Sofia. In due esperienze spagnole coi Blaugrana, Stoichkov ha segnato 124 reti in 267 partite.

