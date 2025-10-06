Lo stadio in cui si stava giocando aveva già dei problemi di illuminazioni ed ora la Federazione tedesca dovrà trovare una data per il recupero

Jacopo del Monaco 6 ottobre - 11:50

Il quinto turno della Bundesliga femminile terminerà oggi con la partita tra Amburgo e Hoffenheim. Nel corso della giornata di ieri, però, il Colonia ed il Bayer Leverkusen non hanno terminato la gara a causa di un blackout nello stadio. La squadra di casa stava vincendo 1-0, ma il problema con l'illuminazione ha portato l'arbitra alla sospensione della gara. Adesso la DFB, ovvero la Federcalcio tedesca, ha il compito di scegliere la data del recupero.

Match della Bundesliga femminile sospeso per blackout — Nel tardo pomeriggio di ieri, il Colonia ha ospitato il Bayer Leverkusen presso lo Stadio Franz Kremer in occasione della quinta giornata del campionato tedesco femminile. La squadra di casa ha sbloccato subito la partita, con una rete dopo 26 secondi di Sandra Jessen su assist di Laura Donhauser. Il quotidiano tedesco Bild ha riportato che la gara è iniziata nonostante la poca illuminazione a disposizone. Con il passare dei minuti, però, la visibilità è peggiorata sempre di più e l'arbitra Annika Kost, al minuto 33, ha sospeso la partita mandando le squadre negli spogliatoi. I tecnici hanno provato a risolvere, senza successo, il guasto elettrico e alla fine la direttrice di gara ha deciso di interrompere il match. Adesso la DFB dovrà scegliere la data per il recupero e, soprattutto, se farla ripartire dal vantaggio del Colonia o dallo 0-0.

Dopo l'interruzione, l'allenatore del Bayer Leverkusen Roberto Patzold ha dichiarato: "L'arbitro ci ha chiamato nello spogliatoio spiegando la procedura a capitani, allenatori e dirigenti. Ci ha detto che proseguire in queste condizioni era difficile perché durante il primo tempo ha avuto problemi con la vista anche a causa delle nostre maglie scure. Dopo i dieci minuti in cui i tecnici stavano lavorando alla centralina elettrica, la partita è stata ufficialmente sospesa. Molto probabilmente si ripartirà dallo 0-0 e se sarà così, forse il Dio del calcio oggi era dalla nostra parte".