Con le partite disputate tra ieri e l'altro ieri, l'Arsenal ed il Paris Saint-Germain hanno raggiunto la finale di Champions League. Le due squadre, infatti, nella semifinale della massima competizione europea hanno eliminato rispettivamente Atlético Madrid e Bayern Monaco. Nella giornata di ieri, i tedeschi hanno ospitato il Psg ed il match è terminato col risultato di 1-1. La squadra bavarese, eliminata per la somma dei gol tra andata e ritorno, ha segnato al minuto 93 con Harry Kane. Questa rete, nonostante non sia servita ai fini del risultato, potrebbe essere determinante per la Bundesliga, che ha ancora la possibilità di ottenere il posto bonus per la prossima edizione della Champions.

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Monaco, Germania - 6 maggio 2026: Harry Kane del Bayern Monaco stringe la mano a Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, a seguito dell'eliminazione della loro squadra dalla Champions League dopo il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain alla Football Arena di Monaco. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Il gol di Kane potrebbe portare cinque squadre di Bundesliga in Champions League

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Rispetto alla gara d'andata della scorsa settimana, terminataper i Campioni d'Europa, il ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain disputato presso l'Allianz Arena ha dato meno spettacolo. I parigini hanno sbloccato l'incontro dopo due minuti con la rete disu assist di. Il Bayern, invece, ha pareggiato al 93' con Harry Kane ma, ormai, era troppo tardi per far andare la partita ai tempi supplementari. Nonostante l'eliminazione dalla coppa, però, il gol della squadra bavarese potrebbe risultare molto importante per la Bundesliga.

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Il giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, ha riportato che Germania e Spagna possono ancora ottenere un posto in più per la prossima edizione della Champions e la rete dell'ex attaccante del Tottenham potrebbe spostare la bilancia in favore della Bundes. Infatti, tra le due nazioni c'è una differenza millesimale di punti e la prossima stagione potrebbero esserci cinque tedesche nelle massima competizione europea se dovessero verificarsi alcune situazioni. Ad esser precisi, ciò accadrebbe solo se il Friburgo dovesse accedere alla finale di Europa League e gli spagnoli del Rayo Vallecano dovessero uscire dalla Conference League per mano dello Strasburgo.

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