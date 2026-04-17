Il Chelsea blinda Caicedo: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2033. Il centrocampista continuerà a guidare il centrocampo dei Blues

Samuele Dello Monaco 17 aprile - 17:49

Il Chelsea continua a guardare al futuro con determinazione e, con una mossa strategica fondamentale, ha deciso di blindare definitivamente una delle pedine più importanti della propria rosa. La dirigenza dei Blues ha infatti ufficializzato un rinnovo lunghissimo per Moisés Caicedo, spegnendo qualsiasi possibile rumors di calciomercato e legando indissolubilmente il destino del centrocampista ecuadoriano a quello di Stamford Bridge.

Il rinnovo di contratto con il Chelsea — I dettagli del nuovo accordo testimoniano la fiducia incondizionata che il club londinese nutre nei confronti del centrocampista. Caicedo ha firmato un prolungamento di contratto fino all'estate del 2033, estendendo ulteriormente il precedente accordo pluriennale siglato in occasione del suo arrivo nell'estate del 2023 dal Brighton. Si tratta di una manovra che certifica la sua assoluta centralità all'interno del progetto tecnico della squadra: un passo voluto fermamente dalla società anche per lanciare un segnale di compattezza e stabilità a tutti i tifosi sulle reali ambizioni del club.

Le parole di Caicedo — Le prestazioni di Caicedo con la maglia del Chelsea sono andate costantemente in crescendo in queste stagioni. Ormai considerato a tutti gli effetti uno dei migliori centrocampisti del panorama calcistico mondiale per capacità di interdizione e impostazione, il giocatore è stato il cuore pulsante dei recenti successi della squadra. Ha trascinato i londinesi alla conquista di due trofei internazionali: Conference League e il Mondiale per Club.

Le sue prime dichiarazioni dopo l'ufficialità della firma sul contratto esprimono un legame diventato sempre più profondo con tutto l'ambiente: "Sono felicissimo di aver prolungato il mio contratto con il Chelsea. Credo in questa squadra, in questo club e so che stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo appena iniziato insieme".