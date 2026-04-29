Il Barcellona, ormai prossimo alla vittoria della Liga, sta già pianificando il mercato per la prossima stagione. L'obiettivo della società è quello di tornare competitiva anche in Champions League, dopo le recenti delusioni. La dirigenza, insieme al suo allenatore Flick, ritiene necessario inserire un difensore di piede sinistro affidabile ed esperto.

La situazione in casa blaugrana non è semplice dal punto di vista economico. Il primo nome sulla lista rimane quello di Alessandro Bastoni, ma secondo le ultime indiscrezioni si sta valutando l'ipotesi di ingaggiare Natan.

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SEVILLE, SPAGNA - APRILE 24: Natan del Real Betis compete il possesso della palla con Brahim Diaz del Real Madrid durante la partita de LaLiga EA Sports nel match tra Real Betis Balompie e Real Madrid CF all' Estadio La Cartuja il 24 Aprile, 2026 a Seville, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

I nomi sul taccuino del Barcellona

Il nome diresta l'obiettivo numero uno per il direttore sportivo delsecondo quanto riportato da, avrebbe già sondato la disponibilità del centrale dell'di traferirsi in blaugrana. Ma la richiesta economica dei nerazzurri potrebbe frenare tutto. La società di Marotta non vorrebbe scendere dal prezzo stabilito per il talento italiano:

Inoltre, il Barca deve anche gestire la questione attaccante: non è una novità che da quelle zone piaccia e non poco Julian Alvarez. Questa possibile trattativa complicherebbe ulteriormente i piani per arrivare ad un difensore costoso. Per questo motivo la dirigenza sta monitorando con attenzione molte più soluzioni, capaci di garantire un buon rendimento senza compromettere il bilancio.

Tra i profili più seguiti c'è quello di Natan. Il difensore del Betis sta mostrando tutte le sue qualità in questo campionato. Infatti, la società spagnola, ha riscattato il brasiliano dal Napoli per 9 milioni di euro.

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Natan: può essere l'operazione giusta?

Stando alle ultime notizie, il club blaugrana starebbe puntando sul giovane difensore del. Il centrale brasiliano si è imposto rapidamente come titolare nella squadra di. La società è consapevole delle richieste che potrebbero arrivare per il giocatore e valuta la sua cessione intorno ai

Le offerte già ricevute da squadre di Premier League come Newcastle, West Ham e Bournemouth, potrebbero scatenare una vera e propria asta. Il giocatore, però, sembrerebbe preferire rimanere in Spagna dove ha trovato continuità e una crescita esponenziale.

Dal punto di vista delle caratteristiche, Natan si distingue per fisicità, rapidità e buona gestione della palla in fase di possesso. Centrale molto pericoloso anche in area avversaria grazie alla sua enorme statura. Proprio grazie a queste abilità ha già segnato al Barcellona.

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