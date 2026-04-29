La società insieme al tecnico Flick vuole tornare a dominare anche in Europa: priorità assoluta per un difensore sinistro.
Il Barcellona perde in casa, ma i tifosi del Camp Nou credono nella rimonta ed applaudono la squadra
Il Barcellona, ormai prossimo alla vittoria della Liga, sta già pianificando il mercato per la prossima stagione. L'obiettivo della società è quello di tornare competitiva anche in Champions League, dopo le recenti delusioni. La dirigenza, insieme al suo allenatore Flick, ritiene necessario inserire un difensore di piede sinistro affidabile ed esperto.
La situazione in casa blaugrana non è semplice dal punto di vista economico. Il primo nome sulla lista rimane quello di Alessandro Bastoni, ma secondo le ultime indiscrezioni si sta valutando l'ipotesi di ingaggiare Natan.
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I nomi sul taccuino del BarcellonaIl nome di Alessandro Bastoni resta l'obiettivo numero uno per il direttore sportivo del Barcellona. Deco, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, avrebbe già sondato la disponibilità del centrale dell'Inter di traferirsi in blaugrana. Ma la richiesta economica dei nerazzurri potrebbe frenare tutto. La società di Marotta non vorrebbe scendere dal prezzo stabilito per il talento italiano: 70 milioni.
Inoltre, il Barca deve anche gestire la questione attaccante: non è una novità che da quelle zone piaccia e non poco Julian Alvarez. Questa possibile trattativa complicherebbe ulteriormente i piani per arrivare ad un difensore costoso. Per questo motivo la dirigenza sta monitorando con attenzione molte più soluzioni, capaci di garantire un buon rendimento senza compromettere il bilancio.
Tra i profili più seguiti c'è quello di Natan. Il difensore del Betis sta mostrando tutte le sue qualità in questo campionato. Infatti, la società spagnola, ha riscattato il brasiliano dal Napoli per 9 milioni di euro.
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Natan: può essere l'operazione giusta?Stando alle ultime notizie, il club blaugrana starebbe puntando sul giovane difensore del Real Betis. Il centrale brasiliano si è imposto rapidamente come titolare nella squadra di Pellegrini, diventando uno dei pilastri della retroguardia spagnola. La società è consapevole delle richieste che potrebbero arrivare per il giocatore e valuta la sua cessione intorno ai 35-40 milioni di euro.
Le offerte già ricevute da squadre di Premier League come Newcastle, West Ham e Bournemouth, potrebbero scatenare una vera e propria asta. Il giocatore, però, sembrerebbe preferire rimanere in Spagna dove ha trovato continuità e una crescita esponenziale.
Dal punto di vista delle caratteristiche, Natan si distingue per fisicità, rapidità e buona gestione della palla in fase di possesso. Centrale molto pericoloso anche in area avversaria grazie alla sua enorme statura. Proprio grazie a queste abilità ha già segnato al Barcellona.
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