La carriera

Cresciuto nelle giovanili dello Sheffield United fu ceduto, a soli 19 anni, all'Everton. Il club di Liverpool lo acquistò nel 2016 per 1,5 milioni di sterline. Il centravanti rimase poi nove anni in forza ai Toffees. Nove anni di gol, alti e bassi e un forte attaccamento alla maglia che lo ha fatto diventare un beniamino dei tifosi. La sua stagione migliore è quella del 2020-2021, quando segna 16 gol in 33 partite di Premier League e arriva in finale degli Europei con la maglia della Nazionale dei tre leoni. Le tre stagioni successive sono meno esaltanti con appena 18 gol totali. Particolarmente pesanti, si sono rivelati, i numerosi infortuni che lo hanno colpito nel corso delle ultime tre stagioni. Nell'ultima, in particolare, lo hanno costretto a rimanere indisponibile per ben tre mesi.