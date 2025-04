Premier League, i Toffees accolgono in società Christopher Sarofim, azionista degli Houston Texans. La mossa dei proprietari della Roma per ingrandire il club

Sarofim è entrato a far parte del gruppo proprietario dell'Everton, Roundhouse Capital , e gli verrà assegnato un ruolo di osservatore nel consiglio di amministrazione del club. L'Everton rimarrà comunque sotto il controllo del Friedkin Group ( TFG ), che ha acquistato il club da Farhad Moshiri lo scorso dicembre. L'azienda di famiglia di Sarofim, Fayez Sarofim & Co. , gestisce un patrimonio stimato di 31 miliardi di dollari e i proprietari dell'Everton lo hanno reclutato con l'obiettivo di garantire l'accesso a fonti di finanziamento più ampie. Si dice che il suo patrimonio personale superi i 3,7 miliardi.

L'accoglienza di Dan Friedkin

Sarofim è il primo nuovo investitore ad entrare a far parte del gruppo proprietario dell'Everton, ma se ne attendono altri. The Guardian sostiene che il gruppo dei Friedkin si stia rivolgendo a investitori con competenze e contatti specifici, piuttosto che a investitori famosi solo per attirare l'attenzione, secondo un modello preferito dai proprietari americani. Dan Friedkin, presidente dei Toffees nonché della Roma, ha affermato: "Christopher Sarofim è una persona che conosco e rispetto da molti anni. Porta con sé esperienza, giudizio e saggezza che saranno preziosi per continuare a far crescere il club in tutti gli ambiti".