Via il rosso dalla nuova casa dell'Everton, anche nel ketchup

Tra poco più di due mesi l'Everton dirà ufficialmente addio allo storico Goodson Park per trasferirsi in quella che sarà la nuova casa dei Toffees, l'Everton Stadium, situato sul molo del Bramley-Moore Dock e che, rispetto allo stadio attuale, avrà una maggiore capienza di 52.888 spettatori. Nonostante il nuovo impianto sia ancora in fase di collaudo in vista della prossima stagione, nelle ultime ore è circolata una notizia molto particolare in merito alla struttura dello stadio. La Famiglia Friedkin, che ha acquistato l'Everton nel settembre dello scorso anno, ha preso la decisione di bandire il colore rosso in ogni luogo del nuovo impianto e, notizia clamorosa, anche dagli ingredienti utilizzati nei bar. Lo stesso sarà per il ketchup. La famosa salsa usata per condire i panini, dunque, sarà anch'essa di colore blu.