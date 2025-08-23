Si chiama come il noto club brasiliano ma ha tutt'altra storia e provenienza. Il Botafogo FC de Douala al centro di un'annosa vicenda ha sede in Camerun e sta passando uno dei momenti più difficili dalla sua fondazione. La Federazione Calcistica Camerunese ha infatti radiato a vita il presidente Chatue Nitcheu Josué, sospendendolo da tutte le attività legate al calcio. Il massimo dirigente è stato coinvolto in un vero e proprio scandalo, con una gravissima violazione del codice etico e un video pornografico divulgato.