Si chiama come il noto club brasiliano ma ha tutt'altra storia e provenienza. Il Botafogo FC de Douala al centro di un'annosa vicenda ha sede in Camerun e sta passando uno dei momenti più difficili dalla sua fondazione. La Federazione Calcistica Camerunese ha infatti radiato a vita il presidente Chatue Nitcheu Josué, sospendendolo da tutte le attività legate al calcio. Il massimo dirigente è stato coinvolto in un vero e proprio scandalo, con una gravissima violazione del codice etico e un video pornografico divulgato.
L'episodio
Camerun, il presidente del Botafogo FC radiato a vita per violazione del codice etico
La vicenda che ha coinvolto il Botafogo FC de Douala—
Come riporta Sport News Africa, lo scorso maggio, la Federazione Camerunense aveva iniziato a indagare sulla condotta poco chiara del presidente delBotafogo Fc de Douala, Chatue Nitcheu Josué. Il caso fu sollevato nel maggio 2024 dall'attivista locale N'Zui Manto, che aveva posto sotto i riflettori un video nel quale il massimo dirigente utilizzava degli strumenti per costringere i suoi calciatori ad avere dei rapporti sessuali con lui, in cambio di un posto nell'undici titolare. Il presidente era stato già provvisoriamente sospeso dalle attività calcistiche in quell'anno, in attesa di ulteriori approfondimenti, arrivati poi soltanto nelle ultime ore confermando i sospetti lanciati dall'attivista camerunense.
La decisione della Federazione Calcistica Camerunense—
Dopo un'indagine molto complessa che ha portato alla luce numerosi nuovi elementi, la Federazione Calcistica Camerunense ha deciso di radiare a vita il presidente del Botafogo Fc de Douala, impedendogli di partecipare a ogni attività calcistica. Gli è stata infatti riscontrata la violazione delle regole di condotta generale previste dall'articolo 13 del codice etico dell'organismo, utilizzando così il pugno duro contro questo tipo di episodi. Si tratta infatti della sanzione più aspra mai ufficializzata dalla FECAFOOT. Per il momento il presidente Chatue Nitcheu Josué non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando un alone di mistero su tutta la vicenda e su una sua possibile reazione.
