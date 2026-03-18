In Senegal sono infuriati. La decisione del CAF di assegnare la Coppa d'Africa a tavolino al Marocco ovviamente non è stata presa bene. I senegalesi, che si ritengono usurpati, non hanno intenzione di restituire ne la Coppa ne il premio in denaro

Francesco Di Chio 18 marzo - 20:33

La Confederazione Africana di Calcio ha deciso di assegnare la Coppa D'Africa al Marocco. La federazione ha deciso di accogliere il ricorso dei marocchini e assegnargli la vittoria a tavolino per 3-0. Se in Marocco sono felici, in Senegal sono infuriati: non c'è nessuna intenzione di restituire ne la Coppa ne il premio in denaro.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

"E' una farsa!" — 58 giorni dopo la vittoria del Senegal sul Marocco, e il conseguente trionfo in Coppa d'Africa, i senegalesi vedono sfilarsi il successo da sotto il naso. Ovviamente la notizia ha creato numerevoli proteste, a partire dai calciatori che tramite i propri social hanno rivendicato il trofeo vinto. Un messaggio all'unisono, che suona forte e chiaro: la coppa è meritatamente del Senegal. Ovviamente i vincitori sul campo del trofeo hanno fatto immediatamente ricorso al TAS.

Nel frattempo il segretario generale della federazione senegalese, Abdoulaye Sow, ha rilasciato una dichiarazione molto chiara a RMC Sport. "Non è solo difficile da accettare, è una farsa! Ora restiamo fermi nelle nostre posizioni e seguiremo la procedura. Il TAS accerterà la verità." Il segretario ha rilasciato vari commenti a più testate. A Le Monde ha detto: "La Federazione userà tutti i mezzi legali per porre fine a questo tentativo di usurpazione". Termini certamente molto forti, ma non dev'essere facile accettare una decisione del genere, soprattutto dopo così tanto tempo.

Clicca sull'immagine per guardare le partite live su SISAL

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto GOLDBET

Clicca su questa foto per vedere tutto il calcio gratis con LOTTOMATICA

Soldi, medaglie: il Senegal non vuole restituire i premi — Il problema non riguarda solo la vittoria in sè, ma ci sono anche altre questioni, più "materiali": dal premio in denaro ricevuto dalla federazione, alle medaglie assegnate ai calciatori, cosà accadrà? RMC ha dichiarato che il premio in denaro, che ammonta a 10 milioni di euro, è gia stato assegnato alla federazione calcistica senegalese. Apparentemente però, le intenzioni dei senegalesi sono chiare: non restituire la somma ricevuta, che è stata guadagnata sul campo. Il Senegal aspetta la decisione del TAS, e nel frattempo rinvia il match in programma il 28 Marzo, contro il Perù, occasione nella quale si sarebbero tenuti i festeggiamenti con i tifosi.