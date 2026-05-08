Caos in Sudamerica in occasione di una partita della Copa Libertadores. La gara tra Independiente Medellín e Flamengo, quarto turno del gruppo A, è stata annullata. La Conmebol ha preso questa decisione in seguito ad una invasione di campo da parte dei tifosi di casa.

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Independiente Medellín-Flamengo di Copa Libertadores

La squadra di Medellin sta attraversando un periodo complesso e la sua tifoseria aveva già deciso di organizzare una dura contestazione della dirigenza. Il motivo principale è lo scarso risultato raggiunto in campionato: la squadra, infatti, non si è qualificata per i playoff. La situazione, però, allo stadio Atanasio Girardot è finita totalmente fuori controllo. I membri dei gruppi ultras, infatti, si sono presentati vestiti di nero e con il volto coperto e hanno dato vita a vere e proprie scene di guerriglia urbana. La squadra è stata sommersa dai fischi, anche prima del calcio d'inizio. Subito dopo è cominciato un fitto lancio di bombe carta e fumogeni verso il terreno di gioco. Sugli spalti è persino scaturito un principio di incendio. Una bomba carta, inoltre, ha colpito lo zaino di un cameramen dell'ESPN prendendo fuoco. Gli ultras incappucciati hanno anche tentato di invadere il campo e alle bombe carta hanno aggiunto il lancio di sedie e lamiere.

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Partita annullata dalla Conmebol

A quel punto, dopo appena quattro minuti di gioco, l'arbitro ha fatto rientrare le due formazioni negli spogliatoi. Si è deciso di attendere quello che il regolamento definisce "tempo di attesa prudenziale": 45 minuti, che sono stati abbondantemente superati. La Conmebol ha quindi dichiarato la sospensione e invitato i tifosi a lasciare lo stadio e, in seguito, ha deciso di annullare la partita.

Quasi sicuramente la federazione sanzionerà la società colombiana. Secondo Globo Esporte sarà considerata responsabile della sospensione definitiva o dell'annullamento, secondo l'articolo 24.2 del Codice Disciplinare. La sanzione consiste nella vittoria a tavolino concessa per 3-0 alla squadra avversaria.

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