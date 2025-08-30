Il direttore di gara avrebbe confermato ai giocatori dell'Instituto che in quel momento il VAR gli aveva comunicato che in realtà Rey avrebbe preso il pallone sulla linea e che quindi non fosse fallo. Una cosa che getta ulteriore benzina sul fuoco: perché l'episodio non rientrerebbe tra i casi in cui il VAR può intervenire, lasciando quindi la decisione di campo.

A rivelare questa confessione dell'arbitro Lobo Medina sono stati due giocatori dei padroni di casa, Gastón Lodico e il capitano Fernando Alarcón. Proprio quest'ultimo, ai microfoni nel post-partita, ha avanzato i suoi dubbi sull'episodio arbitrale: "Gli hanno detto dal VAR che non era fallo, che era sulla linea, e allora ha dato il triplice fischio. Gli ho detto che mi sembrava strano che intervenissero in quella giocata visto che aveva già fischiato e ammonito".