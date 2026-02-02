Polemiche, scontri e tanti problemi. Il mese di gennaio è stata un'ecatombe per i francesi

Michele Massa 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 17:52)

Il Marsigliasta attraversando uno dei momenti più complicati della sua stagione, dentro e fuori dal campo. Nelle ultime settimane anche la posizione di Roberto De Zerbi era finita in discussione. Anche il clima all’interno dello spogliatoio sembra essersi ulteriormente deteriorato dopo l’eliminazione in Champions League e il pareggio in rimonta contro il Paris FC. Una vera e propria polveriera da cui il tecnico italiano non riesce a trovare rimedio.

Polveriera Marsiglia, la squadra di De Zerbi nel caos più assoluto — Secondo quanto riportato da La Provence, durante l’allenamento di ieri sarebbe scoppiata una lite accesa tra Geoffrey Kondogbia e Arthur Vermeeren. C'è nervosismo e il pareggio contro il Paris di sabato non ha aiutato l'OM. Protagonista l’ex centrocampista dell’Inter sarebbe intervenuto più volte in modo falloso durante una partitella sul compagno di reparto. Senza che lo staff tecnico intervenisse per placare gli animi. La situazione sarebbe così degenerata, sfociando in una vera e propria rissa, ulteriore segnale di un ambiente sempre più teso.

Ma le tensioni non si sarebbero fermate al campo di allenamento. De Zerbi avrebbe assunto una linea durissima nei confronti di Amir Murillo: il difensore è ritenuto responsabile degli errori che hanno portato alla sconfitta in Champions League contro il Bruges che ha chiuso i giochi europei per il Marsiglia. Per questo motivo, sarebbe stato retrocesso tra le riserve. Non solo, al giocatore sarebbe stato anche consigliato di cercare una nuova squadra nel più breve tempo possibile prima del termine della sessione invernale di calciomercato.