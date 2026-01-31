Paris FC-Marsiglia Streaming e Diretta TV: dove vedere la Ligue 1 LIVE

Paris FC-Marsiglia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Ligue 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

31 gennaio

Sabato 31 gennaio 2026, alle 17:00, va in scena Paris FC-Marsiglia, match valido per il 20° turno di Ligue 1. La sfida mette di fronte due squadre con ambizioni diverse: i padroni di casa vogliono consolidarsi lontano dalla zona retrocessione e sorprendere ancora, mentre il Marsiglia punta a risalire in classifica e mantenere viva la corsa al vertice, dopo la delusione europea.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Paris FC — Il Paris FC sta vivendo un momento positivo e sta cercando di affermarsi come realtà emergente del calcio parigino. Nelle ultime uscite, la squadra di Coppola ha ottenuto 4 punti nelle ultime due giornate di Ligue 1, mostrando compattezza e determinazione. Un punto di grande orgoglio è stato il successo nel derby di Coppa di Francia contro il PSG, una vittoria a sorpresa che ha dato fiducia all’ambiente.

Qui Marsiglia — Il Marsiglia arriva a Parigi con l’amaro in bocca per l’eliminazione dai playoff di Europa League, decisa da un incredibile colpo di testa del portiere del Benfica. La squadra di De Zerbi, attualmente terza in Ligue 1, è distante sette punti dal PSG capolista e vuole tornare a vincere per restare in corsa e consolidare la propria posizione in zona Champions.

Probabili formazioni — Paris FC (3-2-4-1): Trapp; Mbow, Kolodziejczak, Otavio; Traoré, Sangui; Kebbal, Camara, Marchetti, Gory; Krasso.

Olympique Marsiglia (4-4-2): Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina, Weah; Højbjerg, Timber, Paixão, Nwaneri; Traoré, Gouiri.

