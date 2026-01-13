Addio al sogno del possibile Triplete per la squadra più blasonata della capitale, che deteneva anche il titolo di vincitore della coppa nazionale

Jacopo del Monaco 13 gennaio - 10:30

Nella giornata di ieri, il Psg allenato da Luis Enrique ha perso 0-1 in casa contro i cugini del Paris. I due club della capitale, infatti, hanno giocato contro in occasione dei sedicesimi di finale della Coupe de France. Per la compagine parigina meno blasonata, tra l'altro, si tratta della prima vittoria contro il Paris Saint-Germain e tornerà a disputare gli ottavi di coppa tre anni dopo l'ultima volta. Il club più importante, invece, deteneva il titolo da due stagioni e ha perso la possibilità di fare il secondo Triplete di fila. Dopo la partita, sia il sopracitato tecnico spagnolo che l'attaccante Gonçalo Ramos hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

Psg-Paris, Luis Enrique: "Felice del nostro gioco ma dobbiamo accettare la sconfitta" — Dodici anni dopo l'ultima volta, il Paris Saint-Germain ha salutato la possibilità di vincere la coppa nazionale ai sedicesimi di finale. Nel 2014, infatti, ha perso 1-2 contro il Montpellier, mentre ieri sera ha subito una sconfitta di misura da parte dei cugini del Paris. Jonathan Ikoné, ex calciatore di Fiorentina e Como, ha deciso la gara che ha portato la sua squadra agli ottavi di finale. In conferenza stampa, Luis Enrique ha parlato del match: "È stata una partita completa. Abbiamo avuto molte occasioni, giocato bene e dominato, ma questo è uno sport in cui si deve segnare. Loro l'hanno fatto e noi no. Sono contento per il nostro gioco, ma è stato un risultato strano ed ingiusto. Tuttavia bisogna saper perdere ed auguro al Paris il meglio per il resto della competizione".

In seguito, lo spagnolo ha parlato del calendario: "Ci sono diversi aspetti positivi e bisogna vederla in questo modo. La coppa è una competizione che amiamo ma se dovessi perdere preferirei che fosse così". In conclusione, ha speso qualche parola nei confronti dei suoi giocatori: "Quel che ho visto è ciò che vorrei vedere da loro, sia a livello individuale che di squadra. Abbiamo fornito una prestazione di altissimo livello, ma bisogna segnare perché questo è il calcio".

Gonçalo Ramos contro l'arbitro: "Anti-calcio dall'inizio alla fine" Ai microfoni di beIN Sports, l'attaccante del Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos ha speso qualche parola sull'arbitraggio del match perso i cugini. Le sue dichiarazioni a riguardo: "Noi abbiamo giocato il nostro calcio e loro hanno meritato di vincere perché hanno giocato bene. Però l'arbitro ha lasciato che certe cose accadessero e sono andati contro il calcio dall'inizio alla fine. Queste cose non devono accadere perché gli arbitri hanno il dovere di far rispettare le regole". Sull'eliminazione, invece, ha dichiarato: "Giochiamo tante partite, ma non deve essere una scusa. Siamo una squadra di alto livello, ci prepariamo ogni giorno e ci sono altre competizioni da vincere".