Messico, il portiere provoca una rissa: espulso, prende 3 pugni in faccia e finisce in ambulanza

Il clima attorno alla Nazionale Messicana si è fatto improvvisamente incandescente. Nella serata di ieri, la Federazione ha rilasciato un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni: "Tutti i giocatori devono presentarsi al Centro di Alto Rendimento (CAR). Come indicato dallo staff tecnico, qualsiasi giocatore che non si presenti al ritiro entro le 20:00 ora locale sarà escluso dalla Coppa del Mondo".

Questa presa di posizione drastica arriva in un momento cruciale della preparazione e sembra mirata a ristabilire l'autorità del commissario tecnico Javier Aguirre, la cui gestione dei permessi era finita sotto la lente d'ingrandimento dei media e dei club locali. La Federazione intende blindare il gruppo, evitando che le distrazioni derivanti dalle competizioni per club possano minare la concentrazione necessaria per affrontare il torneo più importante del quadriennio.

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Il caso Toluca: il dietrofront che scuote il gruppo

Al centro della contesa ci sono, in particolare, l'attaccantee il difensore. Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa messicana, Aguirre aveva inizialmente concesso ai due pilastri del Toluca il permesso di disputare la semifinale dellacontro il Los Angeles FC. La prospettiva di vincere un trofeo continentale aveva spinto i giocatori a interrompere le vacanze per allenarsi con il proprio club, ma il "permesso speciale" ha innescato un effetto domino pericoloso.

Alexis Vega del Messico si riscalda prima della partita del Gruppo C della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Messico allo stadio di Lusail il 26 novembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La decisione aveva infatti scatenato l'ira degli altri club della Liga MX impegnati nei quarti di finale del torneo di Clausura, i quali rivendicavano lo stesso trattamento di favore per i propri tesserati. Di fronte al rischio di una rivolta dei presidenti e di un'anarchia gestionale a poche settimane dall'inizio dei Mondiali, la Federazione ha optato per il "pugno duro" totale, obbligando tutti i dodici convocati locali a interrompere ogni attività con i club per dedicarsi esclusivamente alla maglia della Nazionale Messicana.

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Nazionale messicana: una preparazione blindata tra polemiche e assenze

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La lista dei dodici giocatori finiti nel mirino dell'ultimatum comprende figure chiave del panorama calcistico domestico. Oltre ai già citati Vega e Gallardo, figurano i portieri Raúl Rangel e Carlos Acevedo, il difensore dell'América Israel Reyes, e un folto gruppo proveniente dal Guadalajara, tra cui spiccano Luis Romo, Roberto Alvarado e il promettente Armando González.Le polemiche non riguardano solo i permessi negati, ma anche la disparità di trattamento percepita. Molti osservatori criticano la scelta di forzare la mano con i blocchi della Liga MX, considerando che l'ossatura della naazionale messicana ai Mondiali sarà composta prevalentemente da calciatori "europei" o impegnati nella MLS . Questi ultimi si aggregheranno al gruppogodendo di tempi di riposo e gestione molto diversi. Questa frattura tra i calciatori "locali" e gli "stranieri" rischia di creare malumori in uno spogliatoio che, mai come ora, avrebbe bisogno di unità e serenità. Aguirre si trova dunque a gestire, dove il rispetto delle regole gerarchiche sembra aver preso il sopravvento sulla diplomazia sportiva.

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