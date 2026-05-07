La FMF ha minacciato di escludere 12 calciatori convocati da Javier Aguirre se non si presenteranno entro stasera al Centro di Alto Rendimento
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Il clima attorno alla Nazionale Messicana si è fatto improvvisamente incandescente. Nella serata di ieri, la Federazione ha rilasciato un comunicato che non lascia spazio a interpretazioni: "Tutti i giocatori devono presentarsi al Centro di Alto Rendimento (CAR). Come indicato dallo staff tecnico, qualsiasi giocatore che non si presenti al ritiro entro le 20:00 ora locale sarà escluso dalla Coppa del Mondo".
Questa presa di posizione drastica arriva in un momento cruciale della preparazione e sembra mirata a ristabilire l'autorità del commissario tecnico Javier Aguirre, la cui gestione dei permessi era finita sotto la lente d'ingrandimento dei media e dei club locali. La Federazione intende blindare il gruppo, evitando che le distrazioni derivanti dalle competizioni per club possano minare la concentrazione necessaria per affrontare il torneo più importante del quadriennio.
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Il caso Toluca: il dietrofront che scuote il gruppoAl centro della contesa ci sono, in particolare, l'attaccante Alexis Vega e il difensore Jesús Gallardo. Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa messicana, Aguirre aveva inizialmente concesso ai due pilastri del Toluca il permesso di disputare la semifinale della CONCACAF Champions Cup contro il Los Angeles FC. La prospettiva di vincere un trofeo continentale aveva spinto i giocatori a interrompere le vacanze per allenarsi con il proprio club, ma il "permesso speciale" ha innescato un effetto domino pericoloso.
La decisione aveva infatti scatenato l'ira degli altri club della Liga MX impegnati nei quarti di finale del torneo di Clausura, i quali rivendicavano lo stesso trattamento di favore per i propri tesserati. Di fronte al rischio di una rivolta dei presidenti e di un'anarchia gestionale a poche settimane dall'inizio dei Mondiali, la Federazione ha optato per il "pugno duro" totale, obbligando tutti i dodici convocati locali a interrompere ogni attività con i club per dedicarsi esclusivamente alla maglia della Nazionale Messicana.
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Nazionale messicana: una preparazione blindata tra polemiche e assenzeLa lista dei dodici giocatori finiti nel mirino dell'ultimatum comprende figure chiave del panorama calcistico domestico. Oltre ai già citati Vega e Gallardo, figurano i portieri Raúl Rangel e Carlos Acevedo, il difensore dell'América Israel Reyes, e un folto gruppo proveniente dal Guadalajara, tra cui spiccano Luis Romo, Roberto Alvarado e il promettente Armando González.
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