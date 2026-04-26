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MLS, Hugo Lloris continua a brillare

Nonostante il peso dell'età continua a mostrare il suo talento anche fuori dall'Europa. Hugo Lloris, l'ex nazionale francese di 39 anni, sta vivendo un periodo di grande successo con il Los Angeles FC nella MLS. Dopo aver lasciato il Tottenham e approdato nella lega americana nel 2024, il campione del mondo del 2018 ha già fatto la storia a suon di parate e prestazioni esaltanti.

Come spesso si dice "l'età è solo un numero" e sembra proprio che Hugo Lloris non ne senta proprio il peso. A 39 anni, dopo una carriera da grande protagonista in Europa, il campione del Mondo 2018 sta continuando ad impressionare anche oltre oceano. Nella MLS, dove gioca con la maglia del Los Angeles FC, l'ex Tottenham ha già scritto pagine di storia, avendo mantenuto la porta inviolata in otto delle nove partite disputate quest'anno.

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