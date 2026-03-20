Arteta sfida Guardiola. L'Arsenal vuole prendersi la rivincita di quella brutta finale persa nel 2018, nella quale il tecnico dei Gunners era al fianco di Pep. Vincere la finale vorrebbe dire tanto, compreso chi è il nuovo n. 1 del calcio inglese

Francesco Di Chio 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 21:02)

Domenica 22 Marzo alle 17:30 Arsenal e Manchester City si contenderanno la Carabao Cup al Wembley Stadium. Partita nella partita quella tra Mikel Arteta e Pep Guardiola, con l'allievo che proverà a battere il maestro e scrollarsi di dosso il ruolo del "discepolo".

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Arsenal-Manchester City, la rivincita — L'ultimo scontro tra le due squadre in finale della Coppa di Lega inglese risale al 2018. La gara vide trionfare - e nettamente - i citizens, con un secco 3 a 0 sui rivali. Grazie ai gol di Aguero, Kompany e David Silva, Guardiola riuscì ad ottenere il primo trofeo da allenatore della squadra di Manchester. Nel suo staff, ironia della sorte, c'era proprio Mikel Arteta. Lo spagnolo che oggi allena l'Arsenal ha trascorso 3 anni e mezzo come assistente tecnico dell'ex allenatore del Barcellona, per poi trasferirsi a Londra e iniziare la sua carriera da allenatore. Da allora molte cose sono cambiate. Da un lato Pep ha intrapreso un percorso fatto di trofei e vittorie, raggiungendo l'apice con il primo trionfo in Champions League del City nel 2023 (contro l'Inter).

Dall'altro Arteta ha esordito come allenatore non tra poche difficoltà. I primi anni del tecnico sulla panchina dei Gunners sono stati difficili, ma la società non ha mai smesso di credere in lui. Nonostante in bacheca non abbia messo molti trofei (1 FA Cup, 2 Community Shield), l'allenatore ha ridato all'Arsenal una dimensione e una credibilità che mancavano dai tempi di Arsene Wenger. Per 3 anni consecutivi l'Arsenal è arrivato secondo in classifica - 2 dei quali proprio dietro Guardiola - e quest'anno sembra indirizzato a conquistare una Premier League che manca dal 2004. 9 punti di vantaggio sulla seconda - con una partita in più - che, guarda caso, è proprio il citizens di Guardiola. La sfida tra i due sembra essere infinita.

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La coppa dalle due facce — La sfida tra Arsenal e City di domenica può cambiare il corso della storia. La Carabao Cup infatti sembra avere due facce diametralmente opposte quando si parla di Gunners e Citizens. Il trofeo sorride ai Citizens, che con 8 vittorie sono la seconda squadra più titolata della competizione dopo il Liverpool (10 trofei). Un'altro record curioso è quello sulle vittorie consecutive: 4 i trionfi in successione per il club di Manchester. Striscia iniziata proprio nel Febbraio del 2018, proprio contro l'Arsenal. Dall'altro lato per i Gunners la EFL Cup sembra essere stregata.

A parte il precedente infausto contro i Citizens, la squadra londinese ha disputato 8 finali, perdendone 6, più di ogni altra squadra. L'ultimo trionfo della squadra allenata da Arteta risale alla stagione 92/93, battendo lo Sheffield Wednesday per 2-1. L'occasione è ghiotta, battere il City vorrebbe dire non solo portare un altro trofeo in bacheca, ma soprattutto ribaltare definitivamente gli equilibri della Premier League.