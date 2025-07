Carl Zeiss Jena, Daspo per 61 tifosi per gli scontri dopo la sfida con il Chemie Leipzig

I sostenitori della squadra sono stati esclusi dallo stadio per un anno in seguito agli avvenimenti del 2024. Dopo mesi di indagini, tutti i responsabili sono stati individuati.

Giorgio Abbratozzato 24 luglio - 12:55

Sono arrivati, con diversi mesi di distanza, i provvedimenti da parte delle autorità della città di Jena in merito ai violenti scontri che si verificarono il 30 novembre 2024, a margine della sfida di Regionalliga tra Carl Zeiss Jena e Chemie Leipzig. La sfida, che si era conclusa con un nettissimo 5-0 per i padroni di casa, si è trasformata poi nel più classico dei teatri di battaglia. Dopo una lunga indagine, la Polizia locale ha individuato tutti i responsabili.

Carl Zeiss Jena, Daspo per 61 tifosi — Una prima parte dei provvedimenti era già arrivata in questa primavera, con la Procura che aveva assegnato il divieto di accesso alle partite casalinghe per 14 soggetti coinvolti negli scontri. Ora, dopo la chiusura definitiva delle indagini, arriva la seconda ondata di sanzioni. Sono in totale 61 i tifosi puniti con un anno di Daspo dalla città di Jena, ritenuta anch'essa responsabile per non aver fornito sicurezza a sufficienza per coprire l'evento.

Il bollettino degli scontri all'esterno dell'Ernst-Abbe-Sportfeld fu di 79 persone ferite, di cui 10 agenti di polizia e 5 steward. I "tifosi" sono stati accusati di violazione della quiete pubblica, scavalcamento di recinzioni e ingresso violento in aree protette dello stadio. La città di Jena è stata profondamente colpita dopo questo episodio, in quanto si è sentita responsabile della sicurezza dei suoi cittadini. Queste contromisure sono state adottate per proteggere i tifosi pacifici della squadra, come dichiarato dal sindaco e dall'assessore.

Le indagini della polizia dopo l'accaduto a Jena — Le indagini della polizia sono durate una decina di mesi e i responsabili dell'accaduto sono stati individuati con assoluta certezza. Chiunque vorrà contestare il provvedimento potrà farlo nelle sedi apposite, ma dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti.

Eventi come questo non dovrebbero verificarsi dalle prime leghe dei campionati europei ai campionati amatoriali. Purtroppo, ancora troppo spesso, il gioco del calcio viene visto come la valvola di sfogo di problemi che, con il calcio, non hanno nulla a che fare.