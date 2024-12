Ancelotti: “Sono soddisfatto, ora andiamo a vincere l’Intercontinentale”

Il Rayo Vallecano riesce a strappare un pari contro il Real Madrid, che non riesce a dare continuità all'ottima vittoria ottenuta contro l'Atalanta in Champions League. Questa sera la formazione di Ancelotti è partita subito male, dato che i rojinblancos hanno trovato la rete del vantaggio dopo soli quattro minuti; nonostante una significativa risposta ed un rigore dubbio non assegnato, i Blancos si fermano in quel di Vallecas, ottenendo per l'ennesima voltano soltanto un punto dall'incontro cittadino.