Rayo Vallecano-Real Madrid, le pagelle del match: De Frutos e Palazón regalano spettacolo

La squadra di Pérez conferma il suo momento di forma abbastanza positivo; dal canto suo, il Real Madrid, nonostante il pareggio, può sorridere per l'ennesima prestazione positiva da parte di Jude Bellingham , che trova ancora una volta la via della rete. Benissimo anche l'uruguaiano Valverde, che diventa il giocatore con più reti realizzate da fuori area nei top cinque campionati europei.

Le pagelle di Rayo Vallecano-Real Madrid

Rayo Vallecano — Augusto Batalla 6.5: i tre gol pesano, ma si fa trovare pronto in più di un'occasione. Salvando il risultato sul finale.

Rațiu 6: soffre sulla fascia destra il confronto con Guler e Bellingham, ma non ha responsabilità sui gol subiti.

Lejeune 6: le diverse reti pesano sui giudizi della retroguardia, ma non commette errori decisivi.

Mumin 6.5: il gol conferma il suo momento di forma. Il ghanese è il migliore della sua retroguardia anche difensivamente.

Chavarría 6: impreciso nel secondo tempo, ma i primi 45 minuti valgono la sufficienza.

De Frutos 7.5: non trova il gol, ma i suoi spunti impensieriscono non poco il Real Madrid nel corso della partita. Preoccupa in più di un'occasione Fran García, apparso in difficoltà con un cliente così frizzante. (dal 66' Balliu sv).

Ciss 7: giganteggia nella zona nevralgica del campo: macina chilometri senza perdere qualità nelle fasi d'impostazione (dal 60' Valentin 6).

López 7: sblocca il risultato indirizzando la partita in favore del Rayo Vallecano. Riesce a mettere in campo la sua esperienza, affronta un professore del centrocampo come Luka Modrić senza soffrire (dal 66' Pedro Díaz 6).

Embarba 6: non riesce a incidere nel derby di Madrid, tant'è che è il primo a lasciare il campo (dal 54' Alvaro Garcia 6).

Nteka 6: non gli capitano grosse occasioni, ma risponde presente quando chiamato in causa. Gli è mancata un po' di fortuna questa sera (Camello dal 60' sv).

Palazón 7.5: migliore in campo del Rayo Vallecano insieme a De Frutos. È il calciatore più tecnico della squadra e tutti si aspettavano molto da lui. Non delude e in un match così importante segna una rete e confeziona l'assist del secondo gol.

Real Madrid — Courtois 6: non commette errori sui gol subiti, ma è meno decisivo di Batalla.

Vázquez 6: fatica a incidere significativamente, ma è sempre pulito nelle uscite e non sbaglia un passaggio (dal 79' Ceballos sv).

Tchouaméni 6: gli si può perdonare qualcosa, dato che da diverse partite è costretto a giocare in un ruolo non suo. La sua partita, però, è tutto tranne che impeccabile.

Rüdiger 5.5: essendo un difensore puro, ci si aspetta sicuramente qualcosa di più. Ha qualche colpa sul primo e sul terzo gol del Rayo.

Fran Garcia 5.5: soffre la presenza di un De Frutos particolarmente ispirato.

Brahim Díaz 6: impiegato esterno destro, riesce a creare problemi alla formazione di Pérez, ma non è abbastanza per uno del suo talento. (dal 63' Vinicius Junior 6).

Valverde 7: ennesimo gol da fuori area, altra prestazione di grande livello. Il Real ha poche certezze, ma l'uruguaiano è senza dubbio intoccabile. Da fuori area si conferma un cecchino.

Modrić 6.5: illumina e crea gioco, ma purtroppo nessuno sfrutta le occasioni che iniziano dai suoi piedi. Tecnicamente non ha ancora rivali. (dal 71' Camavinga 6).

Bellingham 7.5: l'uomo più decisivo del Real Madrid, nonostante abbia 21 anni è già leader di una delle squadre più forti del mondo.

Rodrygo 7: trova il terzo gol e serve l'assist per Bellingham, partita da protagonista in assenza di Vinicius Jr e Mbappé.

Güler 6.5: frizzante da inizio partita, trova anche un gol ma gli viene annullato. Probabilmente Ancelotti si aspettava fosse più decisivo (dal 79' Endrick sv).

