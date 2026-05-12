Casemiro è uno dei centrocampisti più forti e duttili del calcio moderno. Il brasiliano, attualmente al Manchester United, ha condiviso lo spogliatoio con numerosi campioni specialmente quando vestiva la maglia del Real Madrid. Nei Blancos ha conquistato innumerevoli trofei tra cui 5 Champions League. A tal proposito ha parlato al canale youtube di Rio Ferdinand, sottolineando la forza di quella squadra e l'importanza di due figure cardini come Gareth Bale e Cristiano Ronaldo.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - APRILE 27: Casemiro del Manchester United celebra la vittoria nella partita di Premier League nel match tra Manchester United e Brentford all' Old Trafford il 27 Aprile, 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)

Gli elogi a Cristiano Ronaldo

Durante la sua chiacchierata,ha ripercorso il rapporto con i suoi ex compagni di squadra. Per il centrocampista non esistono dubbi quando si parla del miglior giocatore di sempre: Cristiano Ronaldo non aveva rivali. Il portoghese, secondo il brasiliano, appartiene ad una categoria fuori dal normale, facendo parte di quei giocatori capaci di garantire numeri impressionanti stagione dopo stagione.

L'ex Porto ha ribadito l'impatto devastante di Cr7 e la sua capacità di cambiare completamente la fase offensiva della squadra:"Ancor prima di iniziare la stagione sapevi che avrebbe segnato 50 gol, lo percepivi da come si allenava in settimana. Cristiano è il migliore, bisognerebbe fare una chiacchierata extra per lui, non fa parte dei giocatori normali. Troppo facile avere fame contro squadre del nostro stesso livello, invece vedevi che Ronaldo voleva punire tutti allo stesso modo, anche ad esempio il Levante, aveva una cattiveria calcistica fuori dal comune".

🗣️ "Cristiano is the best, but Bale is the most complete player"



Casemiro speaking on the Rio Ferdinand Presents YouTube Channel: https://t.co/mwpJm0Npk2 🎥 pic.twitter.com/I8AhtNkcFj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2026

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Casemiro innamorato di Bale

Nonostante gli elogi per l'attaccante più prolifico di sempre, quando si parla di completezza, Casemiro sceglie. Il gallese rappresentava tutte le caratteristiche tecniche e fisiche che un giocatore doveva avere. L'exrappresentava il perfetto equilibrio tra attacco e difesa, un giocatore capace di essere decisivo in entrambe le fasi.

Parole che raccontano in maniera evidente quanto l'esterno fosse fondamentale per il Real Madrid:"Ho giocato con quasi tutti i più forti, con chi faceva raffiche di gol, con chi era un muro difensivo, con chi come Bale sapeva fare le due fasi in maniera eccellente: attaccava, recuperava, difendeva, sapeva fare tutto. Era perfetto per il nostro schema. Segnava in qualsiasi modo, di testa, su punizione, su azioni personali. Era un giocatore stratosferico. In tutte le partite più importanti, era sempre decisivo".

Una parentesi particolare rivolta anche al suo rapporto con Modric e Kroos:"Non avevamo chissà che rapporto fuori dal campo, ma nel rettangolo verde bastava un solo sguardo per capirci, ognuno aveva caratteristiche complementari all'altro. Eravamo un trio perfetto, mi piaceva tanto giocare con loro".

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