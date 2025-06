In Argentina scoppia il caso per la particolare scelta presa da Carlos Panciroli nei confronti di sei bambini delle giovanili del club

In Argentina lo sappiamo, il calcio è un istituzione anche per i più piccoli. In questi giorni, i protagonisti sono sei ragazzi di nove anni che militano nelle giovanili del Newell’s Old Boys che per colpa di una foto "ingenua" si sono ritrovati sospesi da ogni attività per sei mesi dal proprio allenatore.