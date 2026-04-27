José Mourinho torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni destinate a far discutere. Dopo la vittoria del Benfica contro il Moreirense, l’allenatore portoghese ha commentato il caso legato a Gianluca Prestianni, squalificato dalla UEFA per sei giornate (poi ridotte) in seguito a insulti omofobi rivolti a Vincius durante la Champions League. Nonostante la sanzione e le polemiche, il giovane argentino è stato accolto con applausi dai tifosi, e Mourinho non ha preso le distanze: “Se fossi stato in tribuna, lo avrei applaudito anch’io”. Parole che riaccendono il dibattito. Il tecnico ha però preferito non entrare nel merito della squalifica, limitandosi a difendere il rendimento e la crescita del suo giocatore.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

José Mourinho said Gianluca Prestianni deservedly received a warm ovation from Benfica fans when he entered the pitch during a 4-1 win over Moreirense at the weekend.



Prestianni played for the first time since UEFA handed the winger a six-match ban for anti-gay conduct toward… pic.twitter.com/KD5ixDDgdx — ESPN FC (@ESPNFC) April 27, 2026

Mourinho su Prestianni: “Stagione fantastica, lo avrei applaudito”

Nel dettaglio,ha voluto concentrarsi più sull’aspetto sportivo che su quello disciplinare, elogiando apertamente la stagione di. “Ha fatto un lavoro fantastico, è migliorato enormemente”, ha spiegato, sottolineando soprattutto i progressi tattici del giocatore: “È forte, sa come posizionarsi in fase difensiva e capisce il gioco”. Un endorsement tecnico importante, che però si intreccia inevitabilmente con il caso che ha portato allaIl provvedimento iniziale di sei giornate è stato parzialmente ridotto: una è già stata scontata, mentre due delle restanti sono state sospese con la condizionale per i prossimi due anni.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Live Streaming

La sanzione, al momento, riguarda esclusivamente le competizioni UEFA, ma potrebbe estendersi anche a livello FIFA. Mourinho, pur evitando un commento diretto sulla decisione, ha lanciato una frecciata: “Ho sentito tante cose quando abbiamo giocato contro il Real Madrid, ora sono curioso di ascoltare chi parlava allora”. Un modo per spostare il focus sulle reazioni mediatiche e sull’attenzione selettiva attorno a questi episodi. Intanto, il sostegno del pubblico e di Mou conferma come il caso resti aperto anche sul piano dell’opinione. In Portogallo, comunque, le polemiche non si accennano a placare.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365