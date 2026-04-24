Il Real Madrid incontra i campioni del tennis tra sorrisi, abbracci e foto

Arriva la decisione ufficiale della UEFA sul caso Gianluca Prestianni. L’esterno del Benfica è stato infatti sanzionato dall’organo disciplinare europeo a seguito dell’episodio avvenuto durante la gara d'andata del playoff di Champions League contro il Real Madrid, il quale lo aveva visto protagonista di un alterco con Vinicius Jr. Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

🚨🇦🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Benfica player Gianluca Prestianni (20) has been handed a 6-match SUSPENSION by UEFA. 👨‍⚖️❌



He has been sanctioned due to "homophobic insults" after what happened with Vini Jr in the Benfica vs Real Madrid match, reports @DiarioOle. pic.twitter.com/P2wEdlO9y6 — EuroFoot (@eurofootcom) April 24, 2026

La sanzione della UEFA

Dopo l’indagine avviata nelle settimane successive all’accaduto, la UEFA ha deciso di punire il calciatore argentino per comportamento discriminatorio nei confronti dell’ala del Real Madrid. La sanzione prevede una squalifica complessiva di sei giornate, di cui tre effettive (una già scontata nella gara di ritorno contro i blancos, mentre le altre due dovranno essere scontate in competizioni europee o con la nazionale in ambito FIFA) e tre condizionali, legate a un periodo di due anni.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Gianluca Prestianni di Benfica parla di Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita della prima tappa a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La motivazione ufficiale parla di “condotta discriminatoria”, specificando però tra parentesi che si tratta di insulti “omofobi” e non razzisti, come inizialmente ipotizzato dopo l’accaduto. Lo stesso Prestianni aveva sostenuto questa versione, dichiarando di aver pronunciato frasi omofobe ma non razziste: una posizione comunque estremamente controversa, dal momento che, al di là della natura degli insulti rivolti a Vinicius Jr, si tratta in ogni caso di un comportamento chiaramente discriminatorio.

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Il caso Vinicius-Prestianni

L’episodio risale alla gara d’andata al Da Luz del playoff di Champions League tra Benfica e Real Madrid. Subito dopo il gol di Vinicius Jr, seguito da un’esultanza con un balletto vicino alla bandierina, Prestianni si era rivolto all’ala brasiliana pronunciando alcune parole mentre si copriva la bocca con la maglietta. Immediata la reazione di Vinicius Jr, andato su tutte le furie denunciando un insulto a sfondo razzista ricevuto proprio dal calciatore argentino. La partita era stata momentaneamente interrotta, portando poi all’apertura di un’indagine ufficiale da parte della UEFA, il quale ha trovato il suo epilogo soltanto in queste ore.

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