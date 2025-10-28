Dietro l'abbandono dell'allenatore nordirlandese ci sarebbero anche pesanti divergenze con la società. Rodgers ha subito infatti critiche pesanti dall'azionista del club, Desmond

Alessandro Stella 28 ottobre - 10:44

Il momento poco felice del Celtic giunge al suo punto massimo. Il tecnico Brendan Rodgers si è infatti dimesso in seguito al pesante ko contro gli Hearts, che è valso un distacco di 8 punti dalla squadra di Tynecastle prima in classifica. Il club biancoverde ha comunicato così la separazione con l'allenatore: "Il Club apprezza il contributo di Brendan al Celtic durante i suoi due periodi molto positivi alla guida della squadra. Brendan lascia il Celtic con il nostro ringraziamento per il ruolo svolto in un periodo di successo continuo per il Club e gli auguriamo ulteriori successi in futuro".

Rodgers abbandona la panchina del Celtic per la seconda volta, dopo il primo addio nel febbraio 2019. Al suo posto ora alleneranno la squadra l’ex allenatore Martin O’Neill e l’ex giocatore Shaun Maloney. I due assumeranno la guida della squadra fino alla nomina di un successore definitivo, che potrebbe essere Ange Postecoglou.

Rodgers chiude la seconda avventura al Celtic — Il tecnico nordirlandese chiude la sua seconda avventura in Scozia con 123 panchine e una media di due 2,19 punti a partita. Dal suo ritorno nel giugno 2023 Rodgers ha conquistato col Celtic due campionati, 1 Coppa di Scozia e 1 Coppa di Lega. 4 titoli che si aggiungono ai 7 ottenuti allenando i biancoverdi tra il 2016 e il 2019.

Grandi risultati dunque, tuttavia in questo avvio di stagione le cose sono andate molto diversamente. Prima la clamorosa eliminazione ai preliminari di Champions League per mano dei kazaki del Kairat Almaty. E poi gli stentati inizi sia in campionato (solo 5 vittorie in 9 gare e conseguente distacco importante dalla prima in classifica) che in Europa League (4 punti in 3 match). Da qui la scelta delle dimissioni.

Le liti con la società e le accuse di Desmond: "Rodgers persona divisiva ed egoista" — Ma probabilmente, oltre alla penuria dei risultati, i motivi dell'addio di Rodgers sono dovuti anche ad un generale malcontento dell'intero ambiente. Si parla infatti di pesanti liti con la società, per questioni legate al calciomercato. Il principale azionista del Celtic, Dermot Desmond, ha accusato Rodgers di aver avuto un comportamento “divisivo, fuorviante ed egoistico” e di aver "tradito la fiducia del Consiglio di Amministrazione".

Ora come detto, per la sfida di domani contro il Falkirk, in panchina siederanno O'Neill e Maloney. Ma già domenica, nel delicatissimo derby contro i Rangers in Coppa di Lega, la società vorrebbe avere l'allenatore definitivo. In pole c'è Ange Postecoglou, appena esonerato dal Nottingham Forest. Anche per il tecnico greco si tratterebbe di un ritorno al Celtic vista la sua prima avventura in biancoverde tra il 2021 e il 2023, quando vinse 5 trofei.