Un inizio stagione decisamente negativo per il Celtic Football Club, con la squadra scozzese che nell'ultima giornata di Scottish Premiership è stata battuta in casa degli Hearts che ora viaggiano al primo addirittura a otto punti di vantaggio sulla seconda, la squadra di Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool in Premier League inglese.
IL PUNTO
Scozia, gli Hearts sognano e il Celtic crolla a meno otto: i Rangers provano a rialzarsi
Finisce 3-1 lo scontro diretto al vertice del campionato scozzese fra gli Hearts e il Celtic di Glasgow. I padroni di casa, forti del fattore campo, hanno vinto uno scontro diretto che poteva portare la squadra di Rodgers ad avvicinarsi a -2 per provare la rimonta. E invece ora i punti di distacco sono otto, decisamente molti per un campionato con poche squadre come quello scozzese. Gli Hearts sognano davvero in grande in un momento storico che vede le grandi in difficoltà.
Sì, perché anche i Rangers, l'altro grandissimo club di Glasgow, hanno battuto il Kilmarnock ma è stata una vittoria di ripartenza, estemporanea, in un momento di particolare difficoltà per il club che lo scorso anno ha eliminato Josè Mourinho in Europa League. L'Hibernian ha vinto in casa dell'Aberdeen e si è piazzato al terzo posto, a sole tre lunghezze dal Celtic di Glasgow, la big che sta facendo più rumore nelle sue cadute in questo inizio di stagione.
Scorrendo invece in fondo alla classifica continua il momentaccio del Livingston che, con soli sei punti in classifica, resta all'ultimo posto. Il prossimo turno, infrasettimanale anche in Scozia, vedrà il Celtic impegnato in casa contro il Falkirk, mentre la capolista, gli Hearts, sarà ospite del St. Mirren reduce da una pesante sconfitta in casa del Dundee.
