Finisce 3-1 lo scontro diretto al vertice del campionato scozzese fra gli Hearts e il Celtic di Glasgow. I padroni di casa, forti del fattore campo, hanno vinto uno scontro diretto che poteva portare la squadra di Rodgers ad avvicinarsi a -2 per provare la rimonta. E invece ora i punti di distacco sono otto, decisamente molti per un campionato con poche squadre come quello scozzese. Gli Hearts sognano davvero in grande in un momento storico che vede le grandi in difficoltà.

Sì, perché anche i Rangers, l'altro grandissimo club di Glasgow, hanno battuto il Kilmarnock ma è stata una vittoria di ripartenza, estemporanea, in un momento di particolare difficoltà per il club che lo scorso anno ha eliminato Josè Mourinho in Europa League. L'Hibernian ha vinto in casa dell'Aberdeen e si è piazzato al terzo posto, a sole tre lunghezze dal Celtic di Glasgow, la big che sta facendo più rumore nelle sue cadute in questo inizio di stagione.