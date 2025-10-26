derbyderbyderby calcio estero Il Liverpool crolla anche contro il Brentford, Slot: “È la sconfitta più deludente”

Una partita più che accessibile che invece ha condannato Chiesa e compagni al quarto ko consecutivo in campionato, con le parole molto dure e deluse del tecnico del post gara. 
Alessia Bartiromo
Una rondine non fa primavera, così come un successo in Champions League non scaccia la crisi. Il Liverpool di Arne Slot perde ancora e rovinosamente in Premier League, questa volta per 3-2 contro il Brentford. Una partita più che accessibile che invece ha condannato Chiesa e compagni al quarto ko consecutivo in campionato, con le parole molto dure e deluse del tecnico del post gara.

Una stagione a tinte scure

Una caduta libera senza precedenti quella del Liverpool, che dopo un inizio di stagione tra proclami e speranze, ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che è costato davvero caro alla truppa di Arne Slot. Ben quattro ko di fila interrotti dalla splendida vittoria dello scorso mercoledì in casa dell'Eintracht Francoforte per 5-1 che lasciava sperare che il momento no fosse alle spalle. Invece, il nuovo scivolone era dietro l'angolo: questa volta l'artefice è stato il Brentford, stabile a metà classifica, che ha provato il colpaccio contro la big. Un 3-2 storico tra le mura amiche che ha annichilito van Dijk e compagni, facendo scivolare il Liverpool al sesto posto in classifica, tra la delusione dei protagonisti in campo e di mister Slot.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Igor Thiago del Brentford e Virgil van Dijk del Liverpool combattono per il pallone in area nella sfida tra Brentford e Liverpool. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Lo sfogo di Slot sul Liverpool: "Contro il Brentford la peggiore sconfitta delle quattro"

Il Liverpool non solo sta palesando un periodo di crisi ma sta eguagliando ogni record negativo: non solo tra i campioni in carica con più sconfitte consecutive ma addirittura è la squadra con il peggiore andamento di tutta la Premier. Come riporta Espn, a fine gara il tecnico del Liverpool di Slot ha commentato duramente il risultato, senza mezze misure: "Credo che questa sia proprio la peggiore sconfitta delle quattro ma anche in risultato più deludente della mia gestione. Dopo i primi 30 minuti la squadra di casa è stata pericolosa con calci da fermo e lanci lunghi, ribaltando il nostro buon momento iniziale. La prestazione non è stata neanche troppo negativa ma il risultato è inaccettabile. Siamo preoccupati ma dobbiamo uscirne quanto prima", conclude.

