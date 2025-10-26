Una partita più che accessibile che invece ha condannato Chiesa e compagni al quarto ko consecutivo in campionato, con le parole molto dure e deluse del tecnico del post gara.

Alessia Bartiromo 26 ottobre - 11:52

Una rondine non fa primavera, così come un successo in Champions League non scaccia la crisi. Il Liverpool di Arne Slot perde ancora e rovinosamente in Premier League, questa volta per 3-2 contro il Brentford. Una partita più che accessibile che invece ha condannato Chiesa e compagni al quarto ko consecutivo in campionato, con le parole molto dure e deluse del tecnico del post gara.

Una stagione a tinte scure — Una caduta libera senza precedenti quella del Liverpool, che dopo un inizio di stagione tra proclami e speranze, ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che è costato davvero caro alla truppa di Arne Slot. Ben quattro ko di fila interrotti dalla splendida vittoria dello scorso mercoledì in casa dell'Eintracht Francoforte per 5-1 che lasciava sperare che il momento no fosse alle spalle. Invece, il nuovo scivolone era dietro l'angolo: questa volta l'artefice è stato il Brentford, stabile a metà classifica, che ha provato il colpaccio contro la big. Un 3-2 storico tra le mura amiche che ha annichilito van Dijk e compagni, facendo scivolare il Liverpool al sesto posto in classifica, tra la delusione dei protagonisti in campo e di mister Slot.

Lo sfogo di Slot sul Liverpool: "Contro il Brentford la peggiore sconfitta delle quattro" — Il Liverpool non solo sta palesando un periodo di crisi ma sta eguagliando ogni record negativo: non solo tra i campioni in carica con più sconfitte consecutive ma addirittura è la squadra con il peggiore andamento di tutta la Premier. Come riporta Espn, a fine gara il tecnico del Liverpool di Slot ha commentato duramente il risultato, senza mezze misure: "Credo che questa sia proprio la peggiore sconfitta delle quattro ma anche in risultato più deludente della mia gestione. Dopo i primi 30 minuti la squadra di casa è stata pericolosa con calci da fermo e lanci lunghi, ribaltando il nostro buon momento iniziale. La prestazione non è stata neanche troppo negativa ma il risultato è inaccettabile. Siamo preoccupati ma dobbiamo uscirne quanto prima", conclude.