I Reds sono impegnati questa sera alle ore 21:00 contro l'Eintracht Francoforte nella terza giornata della competizione dovendo affrontare un imprevisto abbastanza particolare.

Filippo Montoli 22 ottobre - 11:31

Il Liverpool è arrivato con 4 ore di ritardo all'aeroporto di Francoforte sul Meno per un guasto all'aereo. Dei problemi tecnici hanno costretto giocatori e staff ad attendere all'interno del terminal. La disavventura non ha permesso ad Arne Slot e Dominik Szoboszlai di parlare ai microfoni della stampa nella consueta conferenza pre-gara. La trasferta tedesca non comincia nel verso giusto così per il Liverpool, reduce inoltre da quattro sconfitte consecutive.

Un problema all'aereo non fa cominciare al meglio la trasferta del Liverpool — I Reds arrivano da uno dei periodi più negativi della gestione Arne Slot e la partita contro l'Eintracht Francoforte di Champions League può rappresentare un importante punto di svolta. Dopo un percorso netto di 7 vittorie in 7 partite in tutte le competizioni, sono arrivate 4 sconfitte consecutive. In Premier League ha perso sempre per 2-1 contro Crystal Palace, Chelsea e Manchester United. In Europa, invece, 1-0 sul campo del Galatasaray.

La partita è fondamentale per invertire questa tendenza negativa, ma il pre-partita non promette bene. Un problema all'aereo della squadra ha fatto sì che il decollo avvenisse alle ore 20:00 inglesi, invece che alle 16:00. Ben 4 ore di ritardo, che ha costretto il club ad annullare la conferenza stampa. I giocatori fortunatamente non sono rimasti sull'apparecchio durante tutto questo tempo, ma si sono potuti riposare in un'area a loro riservata nel terminal dell'aeroporto John Lennon di Liverpool.

Per il tecnico olandese dei Reds, che ha lasciato un breve commento, non deve essere però una scusa il ritardo: "Non avrà impatti sulla gara di domani. Saremmo dovuti arrivare a Francoforte un po' prima ma non è e non deve essere un problema. Non può in alcun modo diventare un alibi". Liverpool e Eintracht sono al momento appaiati in classifica, a quota 3 punti dopo 2 partite. I tedeschi hanno battuto il Galatasaray 5-1 e perso con l'Atletico Madrid sempre 5-1. Gli inglesi hanno affrontato le stesse due squadre, vincendo 3-2 con gli spagnoli e perdendo 1-0 con i turchi.