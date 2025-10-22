Il trentenne arriva dal Bristol City per giocare il turno infrasettimanale contro il Middlesbrough, sua ex squadra per un episodio che ha dell'incredibile nella storia del calcio internazionale.

Filippo Montoli 22 ottobre - 10:35

Lo Sheffield Wednesday ha acquistato per 7 giorni Joe Lumley per sostituire i portieri indisponibili. L'incredibile trasferimento è stato necessario dopo l'espulsione di Ethan Horvath nell'ultima gara. Il primo portiere, Pierce Charles, è infortunato da agosto. Per la partita contro il Middlesbrough, il club è dovuto correre ai ripari con questa mossa inedita. Lo Sheffield Wednesday, già ultimo in classifica e con problemi societari, si è anche trovato senza portieri a disposizione.

Sheffield Wednesday senza portieri, ne prende in prestito uno per 7 giorni — Un caso simile di prestito "a tempo" non è così lontano nel tempo. Alcuni tifosi di ricorderanno l'Al Hilal di Simone Inzaghi acquistare per il solo Mondiale per Club l'attaccante Hamdallah. Anche in quel caso durò una sola partita, visto che la squadra saudita venne eliminata dal Fluminense nella gara successiva il trasferimento. Ma quello dello Sheffield Wednesday nasce proprio come prestito per una singola gara di campionato.

La stagione degli Owls è da dimenticare. All'ultimo posto in classifica con soli 6 punti e ai noti problemi societari che potrebbero portare a dei punti di penalità si aggiunge un nuovo problema. La squadra è rimasta senza portieri. La prima scelta, Pierce Charles, ha subito un infortunio alla spalla dopo la sfida con lo Stoke City del 16 agosto. L'altro estremo difensore, Ethan Horvath, è stato espulso nell'ultima partita di campionato. L'unica alternativa possibile per la sfida con il Middlesbrough di mercoledì sera sarebbe stata quella di ricorrere alle giovanili, ma il club ha puntato sull'usato sicuro.

La scelta è quindi ricaduta sull'esperto Joe Lumley. Il portiere trentenne conta più di 200 presenze in carriera in Championship, a cui se ne aggiungono 3 in Premier League nella passata stagione con il Southampton. In estate ha firmato per il Bristol, per cui ha giocato solo in Coppa di Lega. Quella di mercoledì sarà infatti la sua prima apparizione stagionale in campionato e contro una sua ex squadra. Lumley difese la porta del Boro nella stagione 2021/22 da titolare.